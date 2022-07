Syrienhilfe gescheitert: Droht jetzt eine Hungerkrise?

Die humanitäre Hilfe für notleidende Menschen in Syrien wird nicht weitergeführt. Denn der UN-Sicherheitsrat hat sich am Freitag nicht darüber einigen können. Jetzt schlagen Hilfsorganisationen Alarm.

"Bald schlimmste Hungerkrise seit Krieg in Syrien"

In den Augen von David Miliband droht jetzt die schlimmste Hungerkrise, seitdem vor mehr als elf Jahren der Konflikt in Syrien begonnen hat. Millionen Menschen seien vom Hunger bedroht, sagt der Präsident der Organisation International Rescue Committee (IRC). Die Hilfsorganisation "Save the Children" warnte, hunderttausende Kinder wüssten ohne grenzüberschreitende Hilfe nicht, wo ihre nächste Mahlzeit herkomme.

Genauso äußert sich die Syrien-Direktorin der Deutschen Welthungerhilfe, Else Kirk: Ohne eine neue UN-Resolution bekämen Millionen von Menschen nicht mehr die notwendige humanitäre Hilfe, die sie brauchten. Das unterschreibt auch der Generalsekretär des Norwegian Refugee Council (NRC), Jan Egeland. Bei Twitter nannte er das russische Veto gegen die Hilfe für Syrien "unglaublich unverantwortlich".