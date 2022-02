Syrien und Irak: Türkei fliegt Luftangriffe gegen Kurdenmilizen

In Nordsyrien und im Nordirak hat die Türkei eigenen Angaben zufolge in einer neuen Luftoffensive Stellungen von Kurdenmilizen bombardiert. Schutzräume und Munitionslager seien unter anderem getroffen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Ankara mit.

Vier Menschen in Nordsyrien getötet

Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden mindestens vier Menschen in Nordostsyrien getötet. Sie seien infolge eines Drohnenangriffs auf ein Kraftwerk in der nordostsyrischen Stadt Derik getötet worden, teilte die Beobachtungsstelle mit. Es gebe zudem zahlreiche Verletzte. In der Nähe des Kraftwerks gebe es Stellungen der von der Kurdenmiliz YPG angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF). Durch den Angriff sei der Strom in den umliegenden Dörfern ausgefallen.

Militäreinsatz angeblich gegen PKK und YPG gerichtet

Der Militäreinsatz richtete sich nach Angaben des türkischen Verteidigungsministeriums gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und gegen die Kurdenmiliz YPG in Syrien, die beide von der Türkei als Terrororganisationen eingestuft werden. Ankara begründete die Luftschläge in den Nachbarländern mit Selbstverteidigung. In Europa und den USA steht nur die PKK auf der Terrorliste. Die Kurdenmilizen in Syrien sind dagegen Verbündete der USA im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS).

Angriffe der Türkei: Zweifel an Vereinbarkeit mit Völkerrecht

Die Türkei hat bereits mehrmals Militäreinsätze gegen die PKK im Irak und gegen die Kurdenmiliz YPG in Syrien geführt. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags hatte in der Vergangenheit bei ähnlichen Einsätzen bezweifelt, dass diese mit dem Völkerrecht vereinbar sind.

Kritik von Linken-Abgeordneten

Kritik kam von mehreren Politikern der Linken: So schrieb zum Beispiel Bernd Riexinger auf Twitter: "Der #NATO Partner #Türkei bombardiert ein Flüchtlingscamp in #Mexmûr, die jesidischen Region #Şengal und ein Dorf bei #Dêrîk. #Erdogan stellt sich mit diesem Angriff wieder an die Seite des IS. Das muss ein Ende haben. Die Bundesregierung muss das verurteilen!"