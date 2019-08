Syrien-Rückholung: Schwieriger Umgang mit deutschen IS-Anhängern

Es ist ein Camp so groß wie eine Stadt: Das Flüchtlingslager Al-Haul im syrisch-irakischen Grenzgebiet. Mehr als 72.000 Menschen sind hier untergebracht, unter ihnen zahlreiche IS-Anhänger mit Frauen und Kindern, darunter rund 300 Deutsche. Sie werden von kurdischen Einheiten bewacht.

Hier leben auch Eleonora und Lisa, zwei junge Frauen aus Deutschland. 2015 schlossen sie sich der Terrormiliz IS an, heirateten zwei IS-Anhänger. Ihr persönlicher Traum vom Leben im Kalifat endete im Camp Al-Haul.

Leben im Flüchtlingslager: "Die Hölle auf Erden"

Das Leben im Flüchtlingslager sei "die Hölle auf Erden", sagen Eleonora und Lisa im Interview mit dem ARD-Politikmagazin report München. Wo sich ihre Männer heute aufhalten, ob diese noch leben, sei ihnen unbekannt.

"Ich wollte in ein arabisches Land, aber dass das so ausgeht, habe ich nie erwartet." Eleonora, junge Frau aus Deutschland

Nun möchten die beiden Frauen aus Nordrhein-Westfalen und Thüringen so schnell wie möglich zurück. Mit staatlicher deutscher Hilfe.

Keine klare Distanzierung von den Gräueltaten des IS

Zwar bereuen es beide, nach Syrien gegangen zu sein. Doch eine klare Distanzierung von den Gräueltaten des IS gibt es von ihnen nicht zu hören. "Ich habe zu Hause gesessen und habe meinen Haushalt geführt und auf meine Kinder aufgepasst", erzählt Lisa und ergänzt: "Ich wusste von nichts."

Glatte Lüge oder Selbsttäuschung? Wie grauenhaft die IS-Kämpfer wüteten, das wurde ganz offen vom IS gezeigt. Es gehörte von Anfang an zur Strategie der Angst.

De-Radikalisierungsprogramm wichtiger als Nahrung

Jetzt ist der IS zwar militärisch besiegt, doch seine Ideologie lebt in den Köpfen vieler Flüchtlinge im Camp Al-Haul weiter, wie Mahmoud Karo von der Lagerverwaltung im Interview mit report München berichtet:

"Das Flüchtlingslager ist eine tickende Bombe, eine extremistische Gesellschaft geworden. Das war am Anfang nicht so." Mahmoud Karo, Lagerverwaltung Flüchtlingslager Al-Haul

Er fordert ein De-Radikalisierungsprogramm für die Bewohner des Camps. Dies sei wichtiger als Nahrung und Medikamente.

"Wir sind tickende Zeitbomben"

Im Internet tauchen immer wieder Videos von IS-Anhängern aus dem Camp Al-Haul auf. In einem hissen Kinder die schwarze Flagge der Terrormiliz mitten im Lager, bejubelt von einer Gruppe Frauen. In einem anderen Video droht eine Frau in schwarzer Burka: "Ihr habt uns eingesperrt, aber wir sind tickende Zeitbomben."

Wenn eine Frau ihr Kopftuch ablegen will, wird sie bestraft

Diese Gruppen seien im Camp organisiert, sagt Mahmoud Karo. "Eine Oma hat ihr Enkelkind getötet, weil das kleine Mädchen kein Kopftuch tragen wollte", erzählt er. Wenn eine Frau ihr Kopftuch ablegen wolle, werde sie bestraft. Ihr Zelt werde angezündet, sie werde geschlagen oder sogar umgebracht. Auch die beiden jungen Frauen aus Deutschland, die beide Burka tragen, leben in ständiger Angst. "Ich weiß nicht, wie die Leute sich das vorstellen, wenn sie uns hier lassen?", fragt Eleonora. "Dass sie denken, das ist die Lösung?"

Berlin tut sich schwer mit der Rückführung

Auch die Lagerverwaltung will, dass die Bundesregierung deutsche Staatsbürger aus dem hoffnungslos überbelegten Camp zurückholt. Doch Berlin tut sich damit schwer. Auf Anfrage von report München teilt das Auswärtige Amt schriftlich mit:

"In Syrien ist eine konsularische Betreuung für deutsche Staatsangehörige nach Schließung der Botschaft Damaskus weiterhin faktisch nicht möglich. Es besteht insbesondere auch kein Zugang zu dem genannten Camp." Mitteilung des Auswärtigen Amtes

Lediglich vier Kinder von IS-Anhängern wurden bislang nach Deutschland gebracht.

Kritik von der Opposition

Das sei zu wenig, kritisiert der FDP-Fraktionsvize im Bundestag, Stephan Thomae. Er fordert von der Bundesregierung ein Konzept: "Auch für erwachsene Deutsche in Syrien gilt, dass es besser ist, wenn wir sie hier in Deutschland haben", sagt der FDP-Politiker. Dann sei es möglich zu wissen, um wen es sich handle und ob diese Menschen gefährlich seien.

"Wenn sie jetzt in Syrien bleiben, irgendwann von dort freikommen, unbemerkt nach Deutschland zurückkehren können, weiter radikalisiert, dann ist die Gefahr ja umso größer." Stephan Thomae, FDP-Fraktionsvize im Bundestag

Aber wie mit früheren IS-Anhänger wie Eleonora umgehen, die noch immer ihr anfänglich geregeltes Leben im IS-Terrorstaat idealisieren: "Ich hatte meinen Haushalt. Ich bin aufgestanden, es gab Schulen, wo alles unterrichtet wurde. Wenn das so geblieben wäre, wäre das der Idealfall gewesen." Zurückholen - und was dann?

Es ist höchste Zeit, dafür Konzepte zu entwickeln. Denn die Bundesregierung gerät international unter Druck. Andere Länder wie beispielsweise Frankreich oder der Kosovo haben bereits viele ihrer Staatsbürger zurückgeholt. Und die Kurden wollen das Problem loswerden - wie auch immer.