Syrien-Gipfel in Istanbul: Wer gewinnt den Frieden?

Der Krieg scheint gewonnen - wer aber gewinnt den Frieden? Das ist die entscheidende Frage beim Syrien-Gipfel in Istanbul, zu dem Präsident Recep Tayyip Erdogan eingeladen hat. Es ist ein neues Format: Erstmals sitzen Deutschland und Frankreich neben Russland und der Türkei am Tisch. "Unser erstes Ziel ist erst einmal herauszufinden, ob es ein gemeinsames Verständnis der Lage geben kann, eine gemeinsame Einschätzung", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert im Interview mit tagesschau.de. Man dürfe nicht erwarten, dass in Istanbul Beschlüsse fielen, die die Lage vor Ort sofort veränderten. Bei aller Unterschiedlichkeit der Verhandlungspartner wolle Deutschland aber einen Weg finden, die Waffenruhe in der Provinz Idlib dauerhaft zu festigen und auszuloten, wie ein politischer Prozess möglich sein kann.