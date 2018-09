Syrien-Diplomat: Mein Beruf hat mich zum Optimisten gemacht

Es scheint eine "mission impossible" zu sein - eine schier unlösbare Aufgabe, die Staffan de Mistura im Sommer 2014 übernommen hat. Er soll als UN-Sondergesandter einen politischen Frieden für Syrien aushandeln und zwischen den Konfliktparteien vermitteln.

Es ist an der Zeit zu sprechen und am Tisch zu kämpfen, nicht auf dem Schlachtfeld. UN-Diplomat Staffan de Mistura

Seine beiden prominenten Vorgänger Kofi Annan und Lakhdar Brahimi scheiterten. Doch Staffan de Mistura gibt trotz zahlreicher Rückschläge nicht auf.

Krisengebiete sind sein Spezialgebiet

Staffan de Mistura wurde 1947 in Stockholm geboren. Seine Mutter - eine Schwedin. Sein Vater - ein aus Dalmatien vertriebener italienischer Adliger. Nach dem Besuch der Jesuitenschule studierte er in Rom Politik, spezialisierte sich auf Krisenmanagement in Konfliktgebieten.

Seit fünf Jahrzehnten ist de Mistura in Krisenregionen wie Afghanistan, Irak, dem Sudan oder in Somalia als Vermittler im Einsatz. Dabei ging der UN-Diplomat immer wieder bemerkenswert unkonventionell vor.

Unkonventionell: Hilfe von Schmugglern und Kamelen

Im Balkankrieg überredete de Mistura Schmuggler dazu, Medikamente und Lebensmittel ins belagerte Sarajevo zu bringen. Im Sudan brachte er mit Kamelen Impfstoffe in notleidende Dörfer. Mit einem ungewöhnlichen Vorschlag versuchte er im Syrienkrieg die Rebellen zum Abzug aus Aleppo zu bewegen und so das Blutvergießen zu beenden:

Wenn Ihr Euch dafür entscheidet, in Würde und mit Euren Waffen zu gehen, bin ich persönlich bereit, Euch zu begleiten. Syrien-Vermittler Staffan de Mistura

Syrien-Vermittler de Mistura gibt noch nicht auf

Auch in aussichtslosen Situationen - so sagte Staffan de Mistura einmal - sieht er Chancen. Bei seinen Vermittlungsmissionen hilft dem Spitzendiplomaten die Tatsache, dass er sieben Sprachen spricht.

Nach tagelangen, zähen Verhandlungen ohne wirkliche Bewegung spekulierte die Presse immer wieder, ob der 71-jährige erschöpft ist. Wiederholt wurde er gefragt: wie lange er sich das noch antun will und ob er angesichts der zutiefst zerstrittenen Kriegsparteien nicht ans Aufgeben denkt? Staffan de Mistura antwortete zuletzt:

Das entscheidet der Uno-Generalsekretär und er wird es mitteilen. Aber es gibt noch eine wichtige Person, die mitzuentscheiden hat, wie lang ich das machen werde. Das ist meine Frau. Wir sind gerade am verhandeln. Danke! Staffan de Mistura, Syrien-Vermittler

Noch scheint die familiäre Diskussion anzudauern.

„Mein Beruf hat mich zum Optimisten gemacht“

Und so lang bemüht sich Staffan de Mistura weiter, die syrischen Kriegsparteien und Ihre Verbündeten zum Einlenken zu bewegen. Das sei keine leichte Aufgabe, wie er im schwedischen Fernsehen einräumte: "Schwierig, nicht leicht. Das weiß ich, das wusste ich damals und das weiß ich heute."

Und doch gibt der 71-Jährige nicht auf. In einem Interview sagte der Diplomat einmal: sein Beruf habe ihn zum Optimisten gemacht.