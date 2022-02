Synodaler Weg spricht sich für weitreichende Kirchenreformen aus

Mit ersten konkreten Reformbeschlüssen ist am Samstag die dritte Synodalversammlung zur Erneuerung der katholischen Kirche in Deutschland zu Ende gegangen. So fordert der Synodale Weg etwa, Segensfeiern für alle Liebespaare zu ermöglichen. Auch Homosexuelle und zivil wiederverheiratete Geschiedene sollen ihre Beziehung von der katholischen Kirche segnen lassen können.

Die rund 215 Teilnehmer verständigten sich in Frankfurt in Erster Lesung mehrheitlich auf einen entsprechenden Antrag.

"Weigerung, Liebende zu segnen, lässt sich nicht begründen"

Die Synodalversammlung ruft darin die Bischöfe auf, in ihren Bistümern Segensfeiern offiziell zu ermöglichen für Paare, "die sich lieben und binden wollen, denen aber die sakramentale Ehe nicht zugänglich ist oder die sie nicht eingehen wollen". Seelsorgern, die eine solche Segensfeier durchführen, dürften keine disziplinarischen Konsequenzen mehr drohen. Das Papier betont, eine Weigerung, "zwei Menschen zu segnen, die ihre Partnerschaft in Liebe, Verbindlichkeit und Verantwortung zueinander und zu Gott leben wollen", lasse sich "gnadentheologisch nicht überzeugend begründen".

In der Debatte betonten viele Synodale, dass es eine große Zahl von Menschen gebe, die darunter litten, dass die Kirche ihrer Liebesbeziehung einen Segen verweigere. Einige verwiesen auf die Problematik, wenn Seelsorger ihrem Gewissen folgend solche Paare segneten, aber dadurch im Widerspruch zu den lehramtlichen Vorgaben stehen.

Von konservativer Seite wurde eingewandt, dass es keine wirklich offene Atmosphäre gebe, um das Thema kontrovers zu diskutieren. Weiteren Diskussionsbedarf gibt es in der Frage, ob es Voraussetzungen für die Paare vor der Segensfeier geben sollte, etwa Gespräche mit Seelsorgern oder Seminare.

Empfehlung an den Papst, Homosexualität neu zu bewerten

Zuvor hatte die Vollversammlung bereits einen Antrag beschlossen, der dem Papst empfiehlt, eine "lehramtliche Präzisierung und Neubewertung der Homosexualität" vorzunehmen. Ausgelebte gleichgeschlechtliche Sexualität sei keine Sünde und "ist nicht als in sich schlecht zu beurteilen", so das Papier. "Da die homosexuelle Orientierung zur Identität des Menschen gehört, wie er von Gott geschaffen wurde, ist sie ethisch grundsätzlich nicht anders zu beurteilen als jede andere sexuelle Orientierung." In der vorangegangenen Debatte herrschte Einigkeit, dass es keine Diskriminierung von Homosexuellen in der Kirche geben dürfe.

Synodalversammlung hat nur begrenzten Einfluss

Darüber hinaus wurden bei der dreitägigen Veranstaltung in Frankfurt unter anderem eine moderne Sexualmoral, die Öffnung des Priesteramtes für Frauen, eine Lockerung der Verpflichtung zur Ehelosigkeit für Priester und ein anderer Umgang mit Macht gefordert. Die Debatten fanden in einer intensiven und zugleich sachlichen Atmosphäre statt.

Konkret beschloss der Synodale Weg außerdem, dass die Gläubigen eines jeden Bistums künftig stärker an der Berufung eines neuen Bischofs beteiligt werden sollten. "Ein Kulturwandel ist auch in der Gestaltung des kirchlichen Arbeitsrechts notwendig", sagte Bischof Georg Bätzing. Weit über 90 Prozent der Delegierten hätten sich dafür ausgesprochen.

Allerdings haben die Voten der Synodalversammlung nur begrenzt Wirkung, weil die meisten der dort angesprochenen Bestimmungen auf Ebene der Weltkirche geregelt sind. Deswegen können sie in Deutschlands nicht anders gehandhabt werden. Einige Papiere gehen zudem noch in weitere Beratungen, bevor sie als verbindlich gelten. Danach muss Rom entscheiden, wie es mit den Empfehlungen umgeht. Über die Umsetzung der Punkte, die vor Ort realisiert werden können, entscheiden die Bischöfe der 27 deutschen Bistümer.

Akzentverschiebung in kirchlicher Lehre und Praxis

Bereits am Donnerstag, dem ersten Tag des Treffens, hatten die 218 registrierten Synodalen einen Grundlagentext verabschiedet, der eine Akzentverschiebung in der kirchlichen Lehre und Praxis vornimmt. Wichtigste Quellen für Christen sind demnach die Bibel, die Tradition, das Lehramt, die Theologie sowie - und das ist entscheidend und neu - die "Zeichen der Zeit und der Glaubenssinn des Volkes Gottes".

Papst-Botschafter Nikola Eterović, der in Frankfurt als Beobachter teilnahm, erneuerte den Appell an die deutschen Katholiken, die Einheit mit der gesamten Kirche zu wahren. Die für 2023 angekündigte Weltbischofssynode müsse auch den Ortskirchen als Maßstab dienen, die sich schon jetzt in ähnlichen Prozessen auf nationaler Ebene befänden. Papst Franziskus spreche zwar sehr oft von Synodalität, warne aber vor "Parlamentarismus, Formalismus, Intellektualismus und Klerikalismus", so der Nuntius.

Positive Bilanz der Organisatoren

Die Organisatoren zogen anschließend vor Journalisten eine zufriedene Bilanz. ZdK-Präsidentin Irme Stetter-Karp sagte: "Die Versammlung hat geliefert." Es gebe jedoch keinen Anlass, sich zurückzulehnen. "Menschenrechte in der Kirche sind erst dann Realität, wenn es Gerechtigkeit für alle Geschlechter gibt." Ähnlich äußerte sich der Bischofskonferenz-Vorsitzende, Bätzing. Gleichwohl sei das Treffen erst ein "Zwischenschritt". Es gehe nicht darum, Texte ohne Wirkung zu produzieren, sondern das konkrete Handeln der Kirche zu verändern.

Breiten Raum bei der Vollversammlung nahm die Debatte über das Münchner Missbrauchsgutachten und die Aufarbeitung von Missbrauch ein. Die vierte Vollversammlung des Synodalen Wegs soll im September wiederum in Frankfurt stattfinden.