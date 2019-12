Synodaler Weg: Katholische Kirche traut sich an heiße Eisen

Am Beginn des Synodalen Weges steht eine symbolische Geste. Gemeinsam entzünden Kardinal Reinhard Marx und Karin Kortmann am 1. Adventssonntag eine Kerze. Beide vertreten bei dem Gottesdienst in der Münchner Frauenkirche die Veranstalter des Synodalen Weges: Marx die Deutsche Bischofskonferenz und Kortmann das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK).

"Es sind über 200 Delegierte, die zwei Jahre lang unterschiedliche Themen beraten und beschließen, aber eben auch Voten nach Rom geben, weil sie die Weltkirche und deren gesamte Struktur im Blick haben." Karin Kortmann, Vizepräsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken

Zölibat, Weiheämter für Frauen und Machtbegrenzung

Viele Themen, über die die Bischöfe und katholischen Laienvertreter beraten werden, berühren weltkirchliche Fragen und können eigentlich nur von Rom entschieden werden: Welche Rolle spielen Frauen in der Kirche? Gibt es Ausnahmen vom Zölibat? Wie lässt sich klerikale Machtfülle begrenzen?

Marx hofft auf ergebnisoffenen Dialog

Fragen, die die katholische Kirche nicht erst seit dem Missbrauchsskandal beschäftigen und die innerkirchlich heftig umstritten sind: Die einen fordern eine Abschaffung des Pflichtzölibats und Weiheämter für Frauen. Das dürfte auf die Mehrheit des deutschen Katholizismus zutreffen. Eine mächtige und lautstarke Minderheit will die traditionellen Strukturen und sieht die Kirchenkrise vor allem als Glaubenskrise. Kardinal Reinhard Marx plädiert für einen ergebnisoffenen Dialog und hofft auf einen gemeinsamen Weg.

"Die Leute sollten nicht mit der Überzeugung in den Synodalen Weg hineingehen: 'Ich habe immer Recht. Meine Position ist unangreifbar und wer nicht meiner Position folgt, der ist nicht richtig katholisch.' Ich glaube, so kann man nicht miteinander gehen." Kardinal Reinhard Marx, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz

Vorbehalte bei Bischöfen von Regensburg und Köln

Skeptischer sind die Bischöfe von Köln und Regensburg. Kardinal Rainer Maria Woelki von Köln hat in einem Interview die Sorge geäußert, dass mit dem Synodalen Weg ein Kirchenparlament installiert wird, in dem alle Mitglieder gleich stimmberechtigt sind – also Bischöfe und Laienkatholiken. Bischof Rudolf Voderholzer aus Regensburg behält sich vor, jederzeit auszusteigen, wenn der Prozess aus seiner Sicht in die falsche Richtung läuft.

"Wer in die Synodale Versammlung eintritt – und alle Bischöfe haben gesagt: Wir machen auch mit – der sollte die Bereitschaft mitbringen sich zu bewegen. Ohne Bewegung kann man ja keinen Weg gehen." Kardinal Reinhard Marx

Keine Entscheidungen, die in Roms Befugnisse eingreifen

Die Frage ist nur, wie weit der Weg führt. In der Satzung des Synodalen Wegs sind ein paar Bremsen eingebaut – auch aus Rücksicht auf Rom und die kritischen Stimmen in Deutschland: Beschlüsse können nur gefasst werden, wenn auch zwei Drittel der anwesenden Bischöfe dafür stimmen. Die Versammlung darf nichts entscheiden, was dem Papst oder dem Vatikan vorbehalten ist. Welche Beschlüsse am Ende auch umgesetzt werden, das entscheidet der jeweilige Ortsbischof.

Kortmann: Reformieren oder schrumpfen

Karin Kortmann will nicht zwei Jahre lang um den "heißen Brei" herumreden. Am Ende des Reformprozesses müssten "entscheidende Veränderungen" stehen.

"Entweder es gelingt uns jetzt, zu einer ehrlichen reformorientierten Kirche zu kommen, die alle mitnimmt oder die Kirche wird weiter schrumpfen, was wir alle nicht wollen." Karin Kortmann, Vizepräsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK)

Den Bischöfen stehe ja "das Wasser bis zum Hals", weil sie selber wüssten: Es wird nicht nur die Frage der Struktur hinterfragt, sondern sie werden auch als Personen angefragt .

Tagungen des Synodalen Weges sind öffentlich

Das Ringen um Reformen in der katholischen Kirche in Deutschland findet übrigens nicht hinter verschlossenen Türen statt. Die Tagungen der Synodalversammlung, die am letzten Januarwochenende in Frankfurt beginnen, sind presseöffentlich.