Staatsanwaltschaft ermittelt gegen fünf Frankfurter Polizisten

Immer wieder steht die hessische Polizei wegen Äußerungen von Beamten in internen Chatgruppen in der Kritik. Nun wird wieder gegen fünf Mitarbeiter ermittelt. Der Vorwurf diesmal: In einem Chat sollen verfassungsfeindliche Symbole aufgetaucht sein.