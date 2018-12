Sydney: Knackende Geräusche - Hochhaus geräumt

Die Polizei erklärte, mehrere Bewohner hätten das Hochhaus am Morgen verlassen, nachdem sie "knackende Geräusche" gehört hätten. Die Menschen kamen zunächst in einer Halle in der Nachbarschaft unter. Einige von ihnen durften später in ihre Wohnungen zurückkehren, nicht jedoch jene aus dem Gebäudeteil, in dem ein Riss entdeckt wurde.

Betroffen sind auch Anwohner in umliegenden Gebäuden - insgesamt mehr als 3.000 Menschen. Bahnhöfe und Straßen in der Nähe des Hochhauses wurden geschlossen. Die Feuerwehr und weitere Einsatzkräfte untersuchten die Stabilität des Hauses.

"Potenzial, dass der Turm einstürzt"

Das Gebiet wurde in einem Umkreis von einem Kilometer abgeriegelt. Wasser-, Gas- und Stromversorgung des Hochhauses seien abgestellt worden, erklärte ein Feuerwehrsprecher. Der Betreiber des benachbarten Gebäudes, der Immobilienverwalter Meriton, erklärte in einer E-Mail an die Bewohner, es bestehe das "Potenzial, dass der Turm einstürzt".

Erst im August fertiggestellt

Der Turm auf dem Gelände der Olympischen Spiele von Sydney 2000 wurde erst im August fertiggestellt. Er verfügt über 392 Wohnungen, einen Ladenbereich und eine Kindertagesstätte. Experten hätten festgestellt, dass sich das Gebäude "um ein bis zwei Millimeter" verschoben habe, sagte Polizeisprecher Philip Rogerson.

"Wir wissen um die Sorgen, die im Zusammenhang mit dem Opal-Gebäude aufgekommen sind", sagte eine Sprecherin der Projektentwicklungsfirma. Der Bauträger sei informiert.

Bewegungen im Wind

Ein Bewohner des Opal Tower sagte dem Netzwerk Nine News, er habe einen lauten Knall gehört, als ob etwas gerissen oder gebrochen sei. Ein anderer Bewohner sagte dem Sender ABC, im zwölften und 13. Geschoss seien Risse aufgetreten. "Ich bin natürlich besorgt", sagte er. "Vor einigen Tagen sahen die Türen anders aus, als ob sie nicht richtig geschlossen werden könnten." Zudem habe sich der Turm bei starkem Wind bewegt.