SXSW-Konferenz: Mit Videospielen die Welt verbessern?

Videospiele werden von vielen immer noch belächelt, gerne auch mal als zeitverschwenderisches Hobby von Kindern und Jugendlichen abgetan. Dabei spielen weltweit über zwei Milliarden Menschen regelmäßig Videospiele. In Deutschland sind es aktuell laut Daten des Branchenverbandes der deutschen Game-Industrie, game, rund 34 Millionen. Im Schnitt 37 Jahre alt. Zehn Prozent der Gamer sind sogar zwischen 60 und 69 Jahre alt.

Videospiele erreichen alle Schichten und Altersguppen

Videospiele sind damit ein Kulturgut, das alle Gesellschaftsschichten und Altersgruppen erreicht. Gemessen am generierten Umsatz, der Zeit, die Spielerinnen und Spieler damit verbringen und der damit einhergehenden Reichweite ist der weltweite Einfluss von Spielen größer als der von Film und Musik zusammengenommen, sagt Deborah Mensah-Bonsu.

Mensah-Bonsu, in Deutschland geboren und in Kanada aufgewachsen, ist Videospielentwicklerin und Gründerin der Organisation "Games for Good". Ihr Ziel: Die Plattform Videospiele für gesellschaftlich wichtige Themen nutzen – um zu sensibilisieren, aufzuklären und Spielerinnen und Spielern Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie etwas in der Welt verändern können.

Videospiele für gesellschaftlich wichtige Themen nutzen

"Wenn wir unsere Spiele als ein Mittel nutzen, um die Spielerinnen und Spieler zu erreichen, dann bekommen wir dadurch die wertvollsten Dinge, die sie uns geben können", sagt die Spieleentwcklerin. "Wir bekommen ihre Zeit und Aufmerksamkeit und ihr Vertrauen." Wenn man respektvoll mit diesem Vertrauen umgehe, könne man Spielern zeigen, wie sie Dinge positiv verändern können, erklärt Mensah-Bonsu.

Die Spieleentwicklerin ist von diesem grundlegenden Konzept überzeugt und hat es geschafft, auch andere Menschen und Organisationen zu überzeugen. Große und einflussreiche Organisationen wie die Vereinten Nationen (UN), genauer: das UN Umwelt Programm. "Die Aufmerksamkeit, die Menschen Videospielen schenken, ist mit nichts anderem vergleichbar. Wir haben gar keine andere Wahl als Spiele ernst zu nehmen und damit zu arbeiten", sagt Sam Barrat, einer der Leiter des UN Umwelt-Programms und ein Mitstreiter von Deborah Mensah-Bonsu. Deswegen sei es mit den aktuellen Herausforderungen des Klimawandels besonders wichtig, Umweltthemen in Videospielen unterbringen zu können.

Spielen für Umwelt und Klimaschutz

Zusammen haben sie den "Green Game Jam" und "Playing for the planet" auf den Weg gebracht. Videospielentwickler setzen sich dabei zusammen und überlegen in Diskussionsrunden, wie sie in ihre Spieletitel die Themen Umwelt, Klimawandel und Umweltschutz einbauen können. Nicht in komplett neu entwickelte Spiele, sagt Mensah-Bonsu, sondern in bereits bestehende Titel. Denn im besten Fall haben die schon eine große Fan-Basis mit Millionen Spielern und die Idee kann schnell umgesetzt werden, weil die Grundlage nicht erst lange und aufwendig entwickelt werden muss.

Beim diesjährigen Green Game Jam machen, laut Green Game Jam Organisatorin Mensah-Bonsu, 49 Entwicklerstudios aus der ganzen Welt mit. Darunter große Namen wie Sony Entertainment, die Entwickler vom Welterfolg Minecraft Mojang, Bandai Namco oder Ubisoft. "Die haben neue Charaktere entwickelt, oder neue Karten und Spielwelten eingebaut. Eine neue Storyline geschrieben oder gleich einen alternativen Spielmodus entwickelt."

Deutsches Entwicklerstudio mit UN-Preis ausgezeichnet

Dem deutschen Entwicklerstudio von Ubisoft in Mainz brachte das den Choice Award des UN Umwelt Programms 2021 ein. Das Studio entwickelt das besonders in Deutschland beliebte Strategiespiel Anno 1800. Im Spiel geht es darum, kleine Siedlungen durch verschiedene Zeitalter und Entwicklungsstufen zu vollindustrialisierten Großstädten auszubauen. Wichtig dabei: Rohstoffe an- und abbauen, Produktionsketten möglichst effizient ausgestalten, Flächen für Häuser, Industrie und Infrastruktur so gut wie möglich nutzen, am Ende den maximalen Gewinn aus allem herausholen zu können. Dadurch entstehende Auswirkungen auf die Umwelt gehörten nicht zum Spielprinzip. Das änderte sich nach dem Green Game Jam, erklärte Sam Barratt.

Überfischung und Waldsterben als Elemente im Spiel

Ubisoft Mainz baute einen extra Spielmodus parallel zum Hauptspiel ein, der den Abbau natürlicher Rohstoffe, das Überfischen von Meeren, das Abholzen von Wäldern und Monokulturen Spieler in Sackgassen führten. Die Ressourcen wurden rar, die Siedlungen konnten nicht mehr wachsen. Nachhaltiges Wirtschaften war der Schlüssel zum Ziel. Dafür ein Bewusstsein zu schaffen, sei das Ziel gewesen, sagt Barratt.

Eine Milliarde erreichte Gamer und zwei Millionen Bäume

Rechne man die potenziellen Spielerzahlen aller beteiligten Entwicklerstudios zusammen, habe man 2021 rund eine Milliarde Spieler auf der Welt mit Playing for the planet erreicht, sagt Deborah Mensah-Bonsu. Zwei Millionen Bäume seien indirekt durch Spielerinnen und Spieler gepflanzt worden, weil Spieleentwickler den Kauf ihres Spiels mit Baumpflanzaktionen verbunden hatten. Zudem hätten viele der Studios auch ihre Emissionen reduziert, sagt Sam Barratt vom UN Umwelt-Programm.

Einfluss muss sich noch zeigen

Wie groß der Einfluss am Ende auf die weltweite Games-Community tatsächlich ist, können auch die Organisatoren nicht sagen. Schon alleine, weil nicht genau klar ist, wie dieser überhaupt gemessen werden soll. An der enormen Reichweite aber lässt sich nicht rütteln, sind Deborah Mensah-Bonsu und Sam Barrett überzeugt. Und, fügt Barrett hinzu, die Möglichkeiten, durch Videospiele digitale Welten zu erschaffen, den Menschen bewusst machten, wie wertvoll die echte Welt ist und was erreichbar sein kann, wenn man sich für eine Sache stark mache - das alles sei Grund genug, Videospiele absolut ernst zu nehmen.