vor 22 Minuten

Sven Schulze nach Anschlag in Straßburg: Kein normaler Tag

Nach dem Anschlag in Straßburg glaubt der CDU-Europaabgeordnete Sven Schulze nicht an einen normalen Arbeitstag. In der Bayern 2-radioWelt sagte Schulze: "Es sind Menschen ums Leben gekommen in der Stadt, die für uns ganz wichtig ist."