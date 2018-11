Sven Giegold, Grüne: Defizitverfahren gegen Italien unumgänglich

Der finanzpolitische Sprecher der Grünen im EU-Parlament, Sven Giegold, hält das Defizitverfahren gegen Italien für unumgänglich. Im Interview mit der radioWelt am Abend auf Bayern 2 erklärte Giegold, er habe Verständnis für sinnvolle Maßnahmen, die dem Land aus der Wirtschaftskrise helfen. Zum Beispiel die Einführung von Sozialhilfe in Italien. "Aber dass ein Land einfach sagt, die Regeln interessieren mich nicht, das kann man in einer Währungsunion nicht hinnehmen", betonte Giegold.

"EU muss auf die Regeln pochen"

"Europa muss sich ernst nehmen. Und das bedeutet am Ende auch zu Sanktionen zu greifen", sagte der Grünen-Politiker. Gleichzeitig sei es vernünftig, wenn man das Defizitverfahren eingeleitet habe, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. "Man muss eine gemeinsame Lösung finden, auf der Basis einer echten Vereinbarung", so Giegold.

Es mache keinen Sinn "Milliarden an Bußgeldern von einem Land einzutreiben", das sowieso schon in Schwierigkeiten stecke. Es gebe aber keinen Ausweg für die EU, als auf die Regeln zu pochen.