SUV-Unfall: Berliner Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung

Nach dem schweren Autounfall mit vier Toten in Berlin-Mitte gehen die Ermittlungen weiter. Mittlerweile werde wegen fahrlässiger Tötung ermittelt, sagte am Morgen eine Sprecherin der Polizei.

Nach Anwohnerangaben hatte der SUV den stehenden Verkehr an der Ampel sehr schnell auf der Gegenfahrbahn überholt und geriet auf den Gehweg. Das Auto knickte einen Ampelmast und mehrere Poller um, durchbrach einen Bauzaun und kam erst auf einem Baugrundstück zum Stehen.

Nach Informationen vom Wochenende zog die Polizei unter anderem einen medizinischen Notfall beim Fahrer als Unfallursache in Betracht. Der 42-Jährige liegt demnach schwer verletzt im Krankenhaus. Vorsatz wurde zunächst ausgeschlossen.

Deutsche Umwelthilfe fordert Umdenken der Autoindustrie

Der Unfall löste eine Diskussion über SUV in Innenstädten aus. Die Deutsche Umwelthilfe erklärte wörtlich: "SUVs haben in unseren Städten nichts zu suchen!" Der zuletzt mit einer Reihe von Klagen zu Diesel-Fahrverboten erfolgreiche Verband warf der Autoindustrie vor, nach ihren Zielen solle jeder zweite Neuwagen ein SUV sein. "Wir kämpfen dagegen an", erklärte die Umwelthilfe.

Bezirksbürgermeister kritisiert "panzerähnliche Autos"

Auch der Bezirksbürgermeister des betroffenen Stadtteils Mitte, Stephan von Dassel (Grüne), stellte einen Zusammenhang zwischen dem Unfall und der Art des Autos her. Das Geschehen wäre "so leicht vermeidbar gewesen", schrieb von Dassel auf Twitter. "Solche panzerähnlichen Autos gehören nicht in die Stadt!" SUVs seien "Klimakiller" und "auch ohne Unfall bedrohlich, jeder Fahrfehler wird zur Lebensgefahr für Unschuldige". Greenpeace bezeichnete die Fahrzeuge als erhöhtes Sicherheitsrisiko für andere Verkehrsteilnehmer. Wer als Autofahrer einen SUV als Unfallgegner habe, habe ein viermal höheres Risiko zu sterben als bei einem gewöhnlichen Pkw. Aufgrund der höheren Motorhaube steige das Risiko für einen tödlichen Unfall bei Fußgängern um die Hälfte an.

Unfallforscher: SUVs nicht unbedingt gefährlicher

Der Unfallforscher Siegfried Brockmann widersprach in einem Gespräch mit der dpa dieser Darstellung: Schwere Sportgeländewagen seien im Straßenverkehr nicht unbedingt gefährlicher als Kleinwagen.

"Man kann nicht einfach sagen: SUV ist grundsätzlich gefährlicher als ein Polo oder als ein Smart." Siegfried Brockmann, Unfallforscher der Versicherungswirtschaft

Entscheidend sei die Geschwindigkeit. Brockmann: "Alles was jenseits von 50 Stundenkilometern ist, ist für einen menschlichen Körper mindestens lebensgefährlich, meistens aber auch tödlich, egal mit welchem Fahrzeug."

Trauer an Unfallstelle

Am Samstagabend kamen rund 500 Menschen zu einer Mahnwache an die Kreuzung Invalidenstraße/Ackerstraße. Auch am Sonntag legten Passanten Kerzen, Blumen und Bilder an der Unfallstelle ab. Zur Ursachenforschung will die Polizei den Unfall gegebenenfalls in einem 3D-Modell nachstellen.