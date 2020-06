Surfer durch Hai-Angriff tödlich verletzt

Hai-Attacke an der Ostküste Australiens

Bei einer Hai-Attacke an der Ostküste Australiens ist ein Surfer ums Leben gekommen. Das etwa drei Meter lange Tier zerfleischte nach Polizeiangaben am Sonntag ein Bein des Mannes. Andere Surfer eilten dem etwa 60 Jahre alten Mann aus dem Bundesstaat Queensland zu Hilfe, wehrten den Hai ab und brachten den Schwerverletzten an Land. Trotz rascher Erster Hilfe starb er noch am Unglücksort.