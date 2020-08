Supermodel Claudia Schiffer wird 50

Wie sie ihren runden Geburtstag feiert, ist nicht bekannt. Der blonde Weltstar macht sich rar. Claudia Schiffer ist keine Frau, die durch Talkshows tingelt, und das hat 2014, als sie tatsächlich bei Jonathan Ross in der gleichnamigen Show aufgetreten ist, der Gastgeber auch gleich kommentiert. Claudia Schiffer sei vorher wohl noch nie in einer Show gewesen, jedenfalls nicht in Großbritannien, meinte Ross und wollte dann wissen, warum das Supermodel öffentliche Auftritte meidet. "Naja, ich hab‘ einfach gedacht, es gibt keinen Grund dazu, und ich bin schüchtern, das ist die Hölle für mich hier heute Abend", sagte Schiffer.

Entscheidung gegen die Großstadt

Seit 2002 ist die Multimillionärin mit dem britischen Filmproduzenten und Regisseur Matthew Vaughn verheiratet. Dass sich Claudia Schiffer und ihr Mann für das Leben jenseits der Großstadt entschieden haben, liegt auch an ihren drei Kindern, die heute 17, 15 und 10 Jahre alt sind. Schiffer war es leid, dass die Kinder vor der Schule von Paparazzi abgefangen wurden.

Schiffer scheint es zu genießen nicht mehr im Rampenlicht zu stehen

Die Kinder schirmt Claudia Schiffer ab, und auch sie selbst scheint es sehr zu genießen, nicht mehr im Rampenlicht zu stehen. Heute tritt sie als Co-Produzentin in den Filmen ihres Mannes auf, sie ist aber auch der Modewelt treu geblieben. In London besitzt sie angeblich einen Hubschrauber-Hangar, in dem sie ihre Kleidung klimatisiert lagert und im Laufe der Jahre hat sie ihre eigenen Mode- und Make-up-Kollektionen herausgebracht.

Neues Projekt: "Modefotografie der 90er"

Aktuell arbeitet sie an einem neuen Projekt: Sie kuratiert zusammen mit dem Kunstpalast in Düsseldorf die Ausstellung "Modefotografie der 90er". Ab März soll die Ausstellung zu sehen sein, das Supermodel wird dafür auch Einblicke in ihr persönliches Archiv gewähren.

"Jetzt ist die nächste Generation dran"

Die Zeitschrift Elle hat Schiffer vor ihrem 50. Geburtstag gefragt, ob es schwieriger sei zu altern, wenn das ganze Leben durch die eigene Schönheit definiert worden sei. Schiffer meinte daraufhin: "Ich hatte meine Komplimente. Es ist eine schöne Erinnerung. Jetzt ist die nächste Generation dran."