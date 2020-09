Supermodel Bar Refaeli tritt Sozialdienst in Israel an

Das israelische Topmodel Bar Refaeli hat am Montagmorgen in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung in Kirjat Ono, einer Stadt östlich von Tel Aviv, ihren neunmonatigen Sozialdienst angetreten. Das bestätigte ein Sprecher der Gefängnisbehörde. Das Topmodel und ihre Mutter Zipi Refaeli waren von einem Gericht in Tel Aviv wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden.

Bar Refaeli: Übereinkunft mit israelischen Behörden

Die Anklage der Steuerbehörde lautete, Refaeli habe Verdienste in Millionenhöhe in Israel und im Ausland nicht vollständig angegeben. Zudem habe sie ihren Lebensschwerpunkt in den strittigen Steuerjahren seit 2009, anders als deklariert, in Israel gehabt. Im Juni 2020 kam es zu einer Übereinkunft mit den israelischen Behörden, um das langjährige Verfahren gegen sie beizulegen.

Gemeinsam müssen beide Frauen nun einen Betrag von fünf Millionen Schekel (rund 1,2 Millionen Euro) zahlen. Ihre Mutter Zipi Refaeli erschien ebenfalls am Montagmorgen im Gefängnis in Newe Tirsa, dem einzigen Frauengefängnis des Landes, um ihre Strafe von 16 Monaten Gefängnis anzutreten.

Bar Refaeli, das internationale Supermodel

Bar Refaeli, die ehemalige Freundin des bekannten US-Schauspielers Leonardo di Caprio, ist als Model international bekannt. Neben dem Cover der französischen "Elle" und dem "Victoria’s Secret Katalog", posierte sie als erstes israelisches Model für die Titelseite des Magazins "Sports Illustrated". Seit 2015 ist sie mit dem Geschäftsmann Adi Ezra verheiratet und hat mit ihm zwei Töchter und einen Sohn.