Suezkanal: Neuer Anlauf für Bergung des Containerschiffes

Die Befreiungsversuche für den im Suezkanal auf Grund gelaufenen Riesenfrachter "Ever Given" kommen nur langsam voran. Heute Morgen trafen laut der Nachrichtenagentur AP zwei weitere schwere Schlepper in Suez ein. Satellitendaten von Marinetraffic sollen dies zeigen. Die niederländische "Alp Guard" und die italienische "Carlo Magno" sollten helfen, das Containerschiff freizuschleppen, das eine der wichtigsten Wasserstraßen der Welt blockiert. Reedereien gehen verstärkt dazu über, ihre Schiffe um Afrika herum fahren zu lassen.

Kleiner Fortschritt am Samstag

Die knapp 400 Meter lange und 59 Meter breite "Ever Given" war am Dienstag rund sechs Kilometer von der südlichen Zufahrt zum Kanal entfernt auf Grund gelaufen und hat sich zwischen den Ufern verkeilt. Bei den Befreiungsversuchen mit zehn Schleppern gab es am Samstag nur einen kleinen Fortschritt. Spezialisten seien ein wenig damit vorangekommen, das Heck der "Ever Given" freizubekommen, teilte der Kanaldienstleister Leth Agencies mit. Am Sonntag soll es bei Flut zwei weitere Versuche geben. Außerdem werden weiter Sand und Schlamm unter dem Schiff abgesaugt.

Keine Prognose für Räumung des Suezkanals

Der Leiter der ägyptischen Kanalbehörde, Osama Rabei, räumte am Samstag ein, er könne nicht sagen, wann die "Ever Given" wieder flott sei, weil er es nicht wisse. Die Situation sei schwierig.

Der Chef der niederländischen Bergungsfirma Boskalis, Peter Berdowski, erläuterte, Spezialisten setzten auf eine Kombination aus schweren Schleppern, Saugbaggern und der Springflut, die wegen des bevorstehenden Vollmonds bis zu 50 Zentimeter höher sein werde als normal. Der Bug der "Ever Given" habe sich fest in den lehmigen Ufersand gebohrt, am Heck sei es weniger schlimm. Dort könne man ansetzen.

"Wir hoffen, dass die Kombination aus den Schleppern, die wir dort haben werden, mehr weggebaggertem Grund und der Flut ausreichen wird, um das Schiff irgendwann Anfang nächster Woche freizubekommen." Peter Berdowski, Chef der niederländischen Bergungsfirma Boskalis

Falls das nicht reiche, müssten laut Berdowski. Hunderte Container abgeladen werden. Ein Kran dafür sei bereits unterwegs.

Zehn Prozent des Welthandels gehen durch Suezkanal

Der Suezkanal verkürzt die Fahrstrecke für Handelsschiffe zwischen Asien und Europa um mehrere Tausend Kilometer. Durch die künstliche Wasserstraße zwischen Mittelmeer und Rotem Meer laufen zehn Prozent des Welthandels. An den Kanalzufahrten stauten sich nach der Havarie Hunderte Schiffe.

Weil das Ende der Havarie nicht absehbar war, begannen Reedereien, ihre Frachter um das Kap der Guten Hoffnung an der Südspitze Afrikas herum fahren zu lassen. Das größte Schifffahrtsunternehmen der Welt, die dänische Reederei Moller-Maersk kündigte an, wegen der längeren Routen würden sich Lieferungen um drei bis sechs Tage verzögern.

Suche nach der Unglücksursache

Die Unglücksursache ist noch nicht geklärt. Starker Wind sei nicht der einzige Grund, sagte Rabei. Technische oder menschliche Fehler könnten nicht ausgeschlossen werden. Das für die Technik an Bord verantwortliche Unternehmen Bernhard Schulte Shipmanagement erklärte, nach ersten Ergebnissen könnten mechanische Fehler oder Probleme mit dem Antrieb ausgeschlossen werden. Allerdings war in einer der ersten Schadensmeldungen davon die Rede, dass es auf der "Ever Given" zum Zeitpunkt des Unglücks einen Stromausfall gegeben habe.