Suezkanal: Containerschiff "Ever Given" freigelegt

Nach tagelanger Arbeit ist die "Ever Given" im Suezkanal nun freigelegt: Das knapp 400 Meter lange und 59 Meter breite Containerschiff schwimmt wieder. Von Vorteil war dabei die hohe Flut in der Nacht. Bislang ist unklar, wann der Suezkanal wieder zur Durchfahrt für den Schiffsverkehr freigegeben werden kann.

Mit Baggern und Schleppern hatten die Hilfs-und Bergungsteams am Suezkanal über Tage versucht, das Schiff eines japanischen Eigentümers zu befreien. Zehn Schlepper waren an der Freilegung beteiligt, außerdem wurde Sand um das Schiff abgesaugt. Vergangenen Dienstag war das Schiff auf eine Sandbank gelaufen und hatte sich zwischen den Ufern verkeilt.

Hunderte Schiffe warteten zuletzt auf Durchfahrt

Seither war der Suezkanal, eine der wichtigsten Wasserstraßen der Welt, blockiert. Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi hatte bereits angeordnet, die Entladung von Containern vorzubereiten, falls die Versuche zur Freilegung weiterhin erfolglos bleiben sollten.

Zuletzt warteten laut den Kanalbehörden rund 370 Schiffe auf beiden Seiten des Kanals auf die Durchfahrt. Der Finanznachrichtendienst Bloomberg berichtete von 450 wartenden Schiffen. Reedereien gingen verstärkt dazu über, ihre Schiffe um Afrika herum fahren zu lassen. Bisher ist unklar, wann die wartenden Schiffe und die "Ever Given" ihre Fahrt fortsetzen können.

Hapag-Lloyd erleichtert

Hamburger Containerreederei Hapag-Lloyd zeigte sich erleichtert über die Bergung. Ihr Sprecher Nils Haupt sagte im Interview mit der radioWelt auf Bayern 2: "Wir sind natürlich enorm erleichtert. Denn, noch einige Tage länger und es wären noch viel stärkere Schäden entstanden."

Hapag-Lloyd gehe davon aus, dass in den nächsten 24 Stunden die ersten Schiffe wieder durch den Kanal durchfahren können. "Die Schiffe fahren ja immer im Konvoi durch den Kanal. Und dann hoffen wir, dass sich in den nächsten sechs bis acht Tagen alle Schiffe bewegen werden." Das Problem werde dann allerdings sein, dass viele Schiffe gleichzeitig in den Häfen eintreffen und sich die Verspätungen noch einmal wiederholen.

Von Hapag-Lloyd liegen aktuell acht Schiffe im Kanal. Was die Verstopfung im Suezkanal den Konzern gekostet hat, sei schwer zu sagen, so Haupt. Die Nachfrage sei im Moment wegen der Corona-Pandemie enorm groß. "Die Schiffe weltweit sind gerammelt voll, da passt keine Maus mehr drauf und wir haben sowieso schon Verspätungen an den Häfen."

Wegen Blockade hohe finanzielle Verluste

Der Suezkanal ist der kürzeste Schifffahrtsweg zwischen Asien und Europa – er verbindet das Mittelmeer mit dem Roten Meer. Durch die künstliche Wasserstraße laufen zehn Prozent des Welthandels. Nach Angaben der Suezkanal-Behörde durchfuhren 2020 fast 19.000 Schiffe die Wasserstraße. Durch die tagelange Blockade gingen dem Kanal täglich Einnahmen von rund 13 bis 14 Millionen Dollar verloren.