Südtirol: Wirbel um Quarantäne für Lkw-Fahrer

André G., Lkw-Fahrer aus Dresden, war Anfang März auf dem Heimweg aus Mailand. Doch in Deutschland ist er nie angekommen. Der 55-Jährige sitzt in Südtirol in Quarantäne.

Corona-Test fällt positiv aus

Am 6. März ist André auf der italienischen Brennerautobahn A22 Richtung Österreich unterwegs. Kurz vor der Grenze muss er am Autohof Sadobre, der in unmittelbarer Nähe zur Maut-Stelle Sterzing liegt, einen Antigen-Schnelltest machen. Denn nur, wer ein negatives Testergebnis hat, darf über den Brenner nach Österreich einreisen und bei Kiefersfelden dann weiter nach Bayern fahren.

Der Schnelltest fällt positiv aus, ebenso der anschließende PCR-Test. Die Folge: André muss für mindestens zehn Tage in Quarantäne. "Mitarbeiter des Weißen Kreuzes haben mich direkt in Schutzanzügen abgeholt und ich wurde in eine Unterkunft gebracht", erzählt André.

"Fühle mich wie in Einzelhaft"

Bei der Unterkunft handelt es sich um die Biasi-Kaserne, ein ehemaliges Feriendomizil für Militärpersonal in Gossensaß, das extra zur Unterbringung von Quarantänefällen umfunktioniert wurde. André hat ein Einzelzimmer, das er nicht verlassen darf. "Ich schlafe, schaue entweder Fernsehen oder aus dem Fenster." Er habe auch keinen Kontakt zu den anderen Menschen, die in der Kaserne untergebracht sind. Die Situation mache ihm schwer zu schaffen: "Ich fühle mich wie in Einzelhaft", sagt er.

Quarantäne wird verlängert

Nach den ersten zehn Tagen Quarantäne wird André am 17. März wieder positiv getestet. Er muss bleiben. "Ich darf noch nicht einmal an die frische Luft. Außerdem geht mir das Bargeld aus, das ich für Tabak oder andere Dinge brauche." André ist also auf die Verpflegung vor Ort angewiesen. "Ich bekomme Frühstück, Mittagessen und Abendessen." Die Portionen seien aber nur klein, das Essen nur lauwarm.