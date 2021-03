Südosteuropa: Hohe Infektionszahlen, langsames Impftempo

In Rumänien sind die Betten auf den Intensivstationen nahezu vollständig belegt: Nach Angaben des Corona-Krisenstabs liegen knapp 1.340 Patienten auf den Intensivstationen, bei einer landesweiten Bettenkapazität in den Corona-Krankenhäusern von etwas über 1.400.

Rumänien: Weniger freie Intensivbetten als letztes Jahr

Zwar soll die Anzahl der Intensivbetten um 200 erhöht werden, wie die Regierung ankündigt. Aber mit dem Infektionsgeschehen könne man nicht mithalten, sagt der Intensivmediziner Radu Tincu:

"Wir reden zurzeit im Fall der britischen Mutante von einer viel ansteckenderen Variante und einer viel stärkeren Belegung der Intensivbetten, einer viel geringeren Anzahl freier Intensivbetten im Vergleich zum letzten Jahr." Intensivmediziner Radu Tincu

In den letzten 14 Tagen steckten sich im Durchschnitt ca. 360 Menschen täglich an, fast dreimal so viele wie noch vor einem Monat. Die britische Corona-Mutante ist hier für 90 Prozent der Neuinfektionen verantwortlich. Zudem fehlt es an Intensivmedizinern und Pflegepersonal – viele Ärzte und Krankenschwestern sind in den vergangenen Jahren ins westliche EU-Ausland abgewandert.

Zu wenig Klinikpersonal in Ungarn

Personalmangel herrscht auch im ungarischen Gesundheitswesen, obgleich sich dies nur wenige Mediziner im Land offen auszusprechen trauen. Das Land leidet derzeit unter heftig hohen Neuinfektionen, die 14-Tage-Inzidenz liegt bei über 1.100. Der Chef der Medizinischen Universität Semmelweis in Budapest, Béla Merkely, sagt, er habe keine Probleme mit der Anzahl an Betten, aber damit, "wie wir dafür die personellen Ressourcen sichern können."

In Schnellkursen will die Ärztekammer im Bezirk Györ Freiwillige für den Dienst auf den Intensivstationen gewinnen. Ähnliches beabsichtigt auch die Medizinische Universität Semmelweis.

Schlusslicht beim Impfen: Bulgarien

Das Impftempo ist bei den fünf südosteuropäischen EU-Ländern sehr unterschiedlich: Ungarn hat bereits knapp 22 Prozent der Bevölkerung geimpft – nicht zuletzt durch die Verimpfung der russischen und chinesischen Vakzine. Slowenien und Rumänien liegt mit rund 13 Prozent im gutem EU-Mittelfeld, Kroatien hat knapp neun Prozent der Bevölkerung geimpft, und Schlusslicht ist Bulgarien. Dort haben erst knapp sechs Prozent zumindest eine erste Impfung erhalten.

Der Mediziner Stojtscho Kazarow, Chef des bulgarischen Zentrums für den Schutz der Rechte im Gesundheitswesen: "Leider ist die Impfrate in unserem Land extrem niedrig. Wir sind weiterhin die letzten in Europa. Ohne Impfung ist der Lockdown das einzige Mittel, um den Druck auf das Gesundheitssystem zu verringern. Es gibt kein anderes Mittel."

Langsamer Weg aus dem Lockdown in Kroatien und Slowenien

Kroatien und Slowenien wählen trotz unterschiedlich ausgeprägter Infektionszahlen in den jeweiligen Landesteilen den langsamen Weg aus dem Lockdown: Die kroatischen Restaurants und Cafés sind seit Anfang März nun "draußen" geöffnet, obgleich es sich, so Marusa Stamac vom kroatischen Unternehmer-Verband, noch nicht unbedingt für alle Gastwirte rentiere: Die Gastwirte könnten, wenn sie alle Abstandsregeln beachten, nicht genügend Tische aufstellen, um auch ihre Betriebskosten wieder einzunehmen. Deshalb öffnet nur jeder zweite Wirt mit einer Terrasse.

Auf einen Kaffee im Freien

Kroatien kommt beim 14-Tage-Durchschnittswert auf rund 270 tägliche Neuinfektionen. Doppelt so hohe Infektionszahlen weist momentan Slowenien auf. Hier wird – etwa beim Betreten eines Supermarkts oder Einkaufszentrums – am Eingang die Besucherzahl genau kontrolliert, um nicht die zulässige Kunden-Obergrenze zu überschreiten. Seit dieser Woche können auch in Slowenien die Außenterrassen wieder öffnen – was von vielen einhellig begrüßt wird:

"Wir sind Kälte gewohnt, ein wenig Wind stört nicht. - Es ist schön, nach langer Zeit wieder mit Freunden draußen Kaffee zu trinken. - Schön, wieder in Gesellschaft zu sein draußen an der frischen Luft." Bewohner von Postojna, auf halbem Weg zwischen Ljubljana und Triest