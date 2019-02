Bis 2050 sollen in Deutschland 80 Prozent des erzeugten Stroms aus erneuerbaren Quellen kommen, aus Windkraft zum Beispiel. Damit der so vor allem in Norddeutschland erzeugte Strom auch die Verbraucher im Süden der Republik erreicht, sind in den nächsten Jahren Investitionen in Milliardenhöhe nötig – in die "Suedlink"-Trasse zum Beispiel. Mit Kosten in Höhe von zehn Milliarden Euro rechnen die beiden Netzbetreiber Tennet und TransnetBW für die 700 Kilometer lange Trasse.

Wie angekündigt, haben die beiden Unternehmen jetzt ihre Vorschläge vorgelegt, wo genau das dafür zu verlegende Erdkabel nach ihren Vorstellungen laufen soll. Die Suedlink-Trasse soll danach von Schleswig-Holstein aus über Niedersachsen und Hessen nach Bayern verlaufen.

135 Kilometer Suedlink-Kabel durch Bayern

Alleine im Freistaat würden demnach 135 Kilometer Erdkabel verlegt. Von Thüringen aus kommend würde das Kabel an der Landesgrenze des Freistaats östlich von Münnerstadt im Landkreis Bad Kissingen in Unterfranken ankommen. Von dort ginge es weiter – östlich vorbei an Bad Kissingen, westlich von Schweinfurth bis zum Netzverknüpfungspunk Grafenrheinfeld im Landkreis Schweinfurth in Unterfranken.

Trasse nach Baden-Württemberg könnte durch die Landkreise Kitzingen und Würzburg laufen

Von dort aus soll "Suedlink" nach Vorstellungen der beiden Netzbetreiber weiterlaufen – bis zum zweiten Netzverteilungspunkt Großgartach, westlich von Heilbronn in Baden-Württemberg. Tennet und TransnetBW favorisieren dabei nach dem heute veröffentlichten Vorschlag einen weiteren Verlauf der Trasse auf bayerischem Gebiet durch den Landkreis Kitzingen und östlich vorbei an Würzburg durch den Landkreis Würzburg bis zur baden-württembergischen Landesgrenze.

Tennet zu Suedlink: "Sind auf der Zielgeraden zum tatsächlichen Korridorverlauf "

Insgesamt haben die beiden Netzbetreiber seit 2017 verschiedene Trassenverläufe und -korridore anhand von 150 Kriterien als Alternativen ermittelt – insgesamt 2.000 Kilometer. Die kompletten dazugehörigen Unterlagen wollen die Netzbetreiber nun bei der Bundesnetzagentur einreichen. "Durch die detaillierten Untersuchungen der möglichen Korridorvarianten haben wir nun einen konkreten Erdkabelkorridor ermittelt, der Mensch und Natur so gering wie möglich belastet. Damit sind wir jetzt auf der Zielgeraden zum tatsächlichen Korridorverlauf von Suedlink", sagte der Vorstandsvorsitzende Manon van Beek.

Ende 2019 entscheidet Bundesnetzagentur verbindlich über Suedlink-Verlauf

Ab dem 25. März wollen Tennet und TransnetBW betroffene Bürger vor Ort über die Details rund um das Projekt informieren. Ende dieses Jahres wird dann die Bundesnetzagentur einen 1.000 Meter breiten Korridor festlegen, durch den das Erdkabel laufen soll. Bis zum Abschluss des Projektes dürften aber noch vier bis fünf Jahre vergehen.