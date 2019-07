Ein Vogelschwarm hat an der Demarkationslinie zwischen Südkorea und Nordkorea kurzzeitig Alarm ausgelöst. Bei einem von den südkoreanischen Streitkräften gemeldeten "unbekannten Objekt" an der Grenze zu Nordkorea habe es sich lediglich um Vögel gehandelt, teilte das Militär am Montag mit. Das südkoreanische Radar hatte zuvor "Spuren eines Flugs" erfasst.

Südkoreanische Kampfflugzeuge in Alarmbereitschaft

Laut Medienberichten stiegen bereits südkoreanische Kampfflugzeuge und Helikopter in die Luft, weil Seoul glaubte, es könne sich um einen nordkoreanischen Helikopter gehandelt haben, der über die Grenze in südkoreanischen Gebiet eingedrungen sei. Von der Militärführung hieß es, es sei lediglich eine Überwachung eingerichtet worden, um herauszufinden, worum es sich gehandelt habe. Man habe aber die Bestätigung, dass es sich um Vögel gehandelt habe.

Immer wieder militärische Zwischenfälle im Grenzgebiet

Die DMZ ist eine Pufferzone, die beide Länder seit dem Koreakrieg (1950-53) auf einer Breite von vier Kilometern und einer Länge von etwa 150 Kilometern trennt. Dort war es in den vergangenen Jahren immer wieder zu militärischen Zwischenfällen gekommen. Unter anderem hatte Südkorea dem Nachbarland vorgeworfen, wiederholt Drohnen über die Grenze zu schicken.

Trump und Kim Jong Un: Erstes Gipfeltreffen in Nordkorea

Am Sonntag hatten sich im Grenzort Panmunjom der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un mit US-Präsident Donald Trump und dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In getroffen. Trump hatte dabei als erster US-Präsident auch kurz nordkoreanischen Boden betreten.