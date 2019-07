Ein russisches Militärflugzeug ist nach südkoreanischen Angaben in den Luftraum des Landes eingedrungen. Seoul habe Militärflugzeuge starten lassen und Warnschüsse abgegeben, teilte das Verteidigungsministerium am Dienstag mit.

Russischer Kampfjet verletzt südkoreanischen Luftraum

Nach südkoreanischen Angaben drangen zunächst drei russische Militärflugzeuge in die Luftraumüberwachungszone des ostasiatischen Landes ein. Diese ergänzt den Luftraum eines Landes über die Hoheitsgewässer hinaus, gehört aber nicht zum Hoheitsgebiet eines Landes. Ein russischer Militärflieger drang nach südkoreanischen Angaben später im Osten in den Luftraum Südkoreas ein, über einer Inselgruppe zwischen Südkorea und Japan, auf die beide Länder Anspruch erheben.

Südkoreanische Kampfjets feuern Warnschüsse ab

Nach den Warnschüssen durch südkoreanische Kampfjets habe das Flugzeug das Gebiet zunächst verlassen, sei später aber zurückgekehrt, so ein Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums, der gemäß den Richtlinien der Behörde anonym bleiben wollte. Das russische Flugzeug habe das Feuer nicht erwidert, sagte der Sprecher.

Erster Zwischenfall zwischen Russland und Südkorea

Es ist laut Seoul der erste derartige Zwischenfall zwischen den beiden Ländern. Die drei russischen Maschinen drangen demnach gemeinsam mit zwei chinesischen Militärflugzeuge in die Luftraumüberwachungszone ein. Ob dies absichtlich geschah, sei zunächst unklar, sagte der südkoreanische Sprecher. Chinesische Flieger sind in den vergangenen Jahren wiederholt in die Luftraumüberwachungszone eingedrungen.

Seoul will Botschafter einbestellen

Das Verteidigungsministerium in Seoul plane, Vertreter der russischen und chinesischen Botschaften im Laufe des Dienstags einzuberufen, um formell Beschwerde einzulegen, so der Beamte.