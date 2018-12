Südkorea: Ein bisschen Bußgeld für BMW

Das südkoreanische Verkehrsministerium warf BMW vor, man habe zu langsam Fahrzeuge zurückgerufen und absichtlich versucht, technische Probleme zu verschleiern, nachdem in diesem Jahr etwa 40 BMW-Autos in Brand geraten waren.

Das Ministerium will deshalb BMW eine Strafzahlung von umgerechnet 8,7 Millionen Euro (11,2 Milliarden Won) auferlegen und gegen das Unternehmen Strafanzeige stellen.

Probleme mit den Ventilen

Ein Untersuchungsausschuss des Ministeriums sei zu dem Ergebnis gekommen, dass die Feuer von schlecht funktionierenden Ventilen in Kühlungsmechanismen der Fahrzeuge verursacht worden seien, hieß es in Seoul.

Dies deckt sich mit den Erkenntnissen von BMW. Die Südkorea-Abteilung des Autobauers teilte in einer Stellungnahme mit, die Ergebnisse des Ministeriums stünden allgemein im Einklang mit der Einschätzung des Unternehmens, dass die Feuer von Lecks in den EGR-Kühlern verursacht worden seien. Das Unternehmen ging darüber hinaus nicht direkt auf die Vorwürfe des Ministeriums ein. Es entschuldigte sich aber und erklärte, es habe keine Berichte über Verletzungen in Zusammenhang mit den Feuern in Südkorea gegeben.

Weltweite Rückrufaktion

Wegen Problemen mit den Kühlventilen hatte BMW in Südkorea insgesamt 172.000 Pkw, weltweit sogar insgesamt 1,6 Millionen Fahrzeuge in die Werkstätten gerufen. Auch wegen der Rückrufe hatte BMW Ende September eine Gewinnwarnung ausgesprochen - die erste in zehn Jahren.