Südafrika: Trauerfeier für Nobelpreisträger Desmond Tutu

Südafrika hat sich am Samstag von seinem Volkshelden und Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu verabschiedet. In der St.-Georgs-Kathedrale von Kapstadt fand am Morgen die Trauerfeier für den am Sonntag zuvor verstorbenen weltbekannten Menschenrechtler und emeritierten anglikanischen Erzbischof statt.

Kreuzritter für Freiheit und Frieden

"Wenn wir den Begriff 'globale Ikone' so verstehen, dass sie große moralische Statur hat, außergewöhnliche Qualitäten und einen Dienst an der Menschheit vollbringt, kann es keinen Zweifel geben, dass er sich auf den Mann bezieht, den wir heute beerdigen", sagte Präsident Cyril Ramaphosa während seiner Trauerrede. Tutu sei ein Kreuzritter im Kampf für Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit und Frieden gewesen, nicht nur in Südafrika, sondern weltweit.

Südafrikas moralischer Kompass

Ramaphosa beschrieb Tutu als demütigen und tapferen Menschen, der sich für die Unterdrückten und Leidenden der Welt ausgesprochen habe. Seit Ende der Apartheid hatte sich Tutu auch für die Kämpfe gegen den Klimawandel, HIV, Kinderheirat sowie Geschlechterdiskriminierung eingesetzt. Er habe nie aufgehört zu kämpfen, er habe nie aufgehört, seine Meinung zu sagen, und er habe nie aufgehört sich zu sorgen, sagte Ramaphosa.

Tutu sei Südafrikas moralischer Kompass und nationales Gewissen gewesen. Während Nelson Mandela der Vater von Südafrikas Demokratie gewesen sei, habe Erzbischof Desmond Tutu die junge Nation als spiritueller Vater begleitet.

Asche für Mausoleum in Kapstadts Kathedrale gedacht

Im Anschluss überreichte Ramaphosa der Witwe Desmond Tutus, Leah, Südafrikas sechsfarbige Flagge, aufgrund derer Tutu den Begriff der "Regenbogennation" münzte, der das friedliche Zusammenleben von Südafrikas zahlreichen Bevölkerungsgruppen nach der Apartheid beschreibt. Tutus Asche soll später in einem Mausoleum innerhalb der Kathedrale beigesetzt werden, von deren Kanzel Tutu für viele Jahre gegen die Brutalität des Apartheidregimes gepredigt hatte.

Kämpfer gegen die Apartheid und für Versöhnung

1985 wurde Desmond Mpilo Tutu innerhalb der anglikanischen Kirche zum ersten schwarzen Bischof von Johannesburg gewählt, ein Jahr später als erster Afrikaner zum Erzbischof von Kapstadt. Gemeinsam mit Nelson Mandela kämpfte Tutu gegen das südafrikanische System der Apartheid, das die Menschen nach Hautfarbe in Rassen einteilte und den Weißen die Vorherrschaft über die große Mehrheit der Schwarzen sicherte.

Während Mandela 27 Jahre lang in Haft war, wurde Tutu zur Stimme des Widerstands. Er verwandelte die St. George's-Kathedrale im Herzen der weißen Parlamentshauptstadt zum Brutplatz des Widerstands: Am Pult wetterte Tutu gegen das Apartheid-Regime und die Rassentrennung. 1984 wurde ihm für seinen gewaltfreien Einsatz der Friedensnobelpreis verliehen.

Tutu und Mandela wurden Gründerväter des demokratischen Südafrikas. Nach Ende der Apartheid setzte sich Tutu für die Aussöhnung von Schwarzen und Weißen und gegen Armut ein. Auf Bitten Mandelas, der 1994 zum ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas gewählt wurde, übernahm er 1996 den Vorsitz der Wahrheits- und Versöhnungskommission, die die Verbrechen der Apartheidzeit aufarbeite und dabei Tutus Motto "Vergeben, aber nicht vergessen!" folgte.

Zwei Tage lang aufgebahrt

Der Geistliche war am Sonntag im Alter von 90 Jahren gestorben. Seither wehen die Flaggen an öffentlichen Gebäuden auf halbmast; die Kirchenglocken in ganz Südafrika werden seit Sonntag täglich zu Tutus Ehren geläutet. Der Tafelberg, das Kapstädter Rathaus und Universitätsgebäude wurden violett bestrahlt; Tutus kennzeichnende Bischofsfarbe. Am Donnerstag und Freitag konnten sich Südafrikaner von Tutu an seinem in der St.-Georgs-Kathedrale aufgebahrten Sarg verabschieden.

Der für seine Bescheidenheit gerühmte Tutu wurde in einem einfachen Sarg aufgebahrt, während die Familie um gemeinnützige Spenden anstelle von Blumen bat. Die Trauergäste der gewollt einfachen Zeremonie beschränkten sich auf enge Freunde und Familie, Geistliche und wenige internationale Gäste, unter ihnen König Letsie III. aus dem benachbarten Lesotho.

Trauerfeier im Fernsehen übertragen

Tutus Tochter Naomi dankte ihrem Vater für die vielen Wege, auf denen er sie die Liebe gelehrt habe. Mandelas Witwe Graҫa Machel und die ehemalige irische Präsidentin Mary Robinson lasen Gebete. Tutu werde weltweit für sein Engagement für Gerechtigkeit, Gleichheit und Freiheit respektiert. Südafrikaner verfolgten die Trauerfeier live im Fernsehen.

Bis zuletzt für Impfung und gegen Korruption geworben

Kritik übte Tutu bis zuletzt auch an den Missständen, die Südafrika 28 Jahre nach dem Ende der Apartheid plagen, wie Korruption, Gewalt oder soziale Ungleichheit. Während der Covid-Pandemie wurde der Geistliche zum Impfbefürworter. In Rollstuhl und Strickweste appelliere er an die Südafrikaner, "das Richtige" zu tun und sich impfen zu lassen. Mit dem für Tutu typischen Lachen meinte er: "Wer mein Alter erreicht hat, fürchtet sich weniger vor kleinen Nadeln als davor, sich bücken zu müssen."

Mandelas Enkelsohn Mandla sagte dem Staatssender SABC, er habe Hoffnung auch für die Zeit nach den großen Persönlichkeiten aus der Generation seines Großvaters: "Junge Leute beginnen, gegen Vetternwirtschaft und Frauenmord zu revoltieren. Wir können beobachten, wie jugendliche Südafrikaner sich an vorderster Front gegen diese Missstände auflehnen."