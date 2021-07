vor 5 Minuten

Sudetendeutscher Tag: Neustart nach Corona-Pause

Wegen Corona musste der Sudetendeutsche Tag im vergangenen Jahr ausfallen. In diesem Jahr versammeln sich wieder die Vertreter, wenn auch in kleinerem Rahmen. Zudem ist das Treffen nicht wie sonst an Pfingsten, sondern pandemiebedingt Mitte Juli.