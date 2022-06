Sudetendeutsche zeichnen Ukraine-Präsident Selenskyj aus

Der Europäische Karlspreis steht für "besondere Verdienste um die Verständigung und Zusammenarbeit der Völker und Länder Mitteleuropas". Mit der Auszeichnung an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wolle die Sudetendeutsche Landsmannschaft mit rund 200.000 Mitgliedern bewusst ein Zeichen der Solidarität mit allen Menschen in der Ukraine setze, so Bundesvorsitzender Bernd Posselt.

Video-Schalte mit Selenskyj noch unklar

Ob Selenskyj sich per Videobotschaft zum Sudetendeutschen Tag in Hof zuschaltet, ist noch unklar. Vertreter der ukrainischen Botschaft hätten ihr Kommen zugesagt. "So bald es möglich ist, will ich zusammen mit einer Delegation der Sudetendeutschen Landsmannschaft den Preis persönlich in Kiew an Selenskyj überreichen", erklärt Posselt auf Anfrage von BR24.

Iohannis ist in Hof

Vor Ort in der Freiheitshalle Hof ist am Samstag der rumänische Staatspräsident Klaus Iohannis den Europäischen Karlspreis 2020 entgegennehmen. Wegen der Corona-Pandemie konnte 2020 und 2021 der Sudetendeutsche Tag nicht stattfinden. Der "Europäischer Karlspreis 2021" wurde im kleinen Rahmen an der früheren tschechischen Kulturminister Daniel Hermann verliehen.

Der Vertriebenenverband verleiht den Europäischen Karlspreis - benannt nach dem böhmischen König und römisch-deutschen Kaiser Karl IV - seit 1958. Bisherige Preisträger sind unter anderem Otto von Habsburg, der KZ-Überlebende Max Mannheimer und zahlreiche CSU-Politiker wie Franz Josef Strauß, Edmund Stoiber, Barbara Stamm oder Horst Seehofer.

Pfingsttreffen der Sudetendeutschen

Die 72. Auflage des traditionellen Pfingsttreffens des Vertriebenenverbands steht unter dem Motto "Dialog überwindet Grenzen." In zahlreichen Veranstaltungen und Workshops in Hof geht es um die Weitergabe der Kultur und des Brauchtums der Sudetendeutschen, aber auch um das deutsch-tschechische Verhältnis auf politischer Ebene. Dazu erwartet Bundesvorsitzender Bernd Posselt auch zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus Tschechien in Hof. Er stellt ein "wachsendes Interesse in der tschechischen Bevölkerung an den sudetendeutschen Elementen ihrer eigenen Kultur" fest.

Als Zeichen für das gute Miteinander finden verschiedene Programmpunkte des "Sudetendeutschen Tags" auch in Tschechien statt. So gab es zum Auftakt am Freitag erstmals einen deutsch-tschechischen Kommunalkongress in Franzensbad/ Frantiskovy Lazne und Begegnungen von Schülern aus Pfaffenhofen und Cheb/Eger in Hof und Cheb. Den Abschluss des Pfingsttreffens bildet am Montag eine Wallfahrt – mit Bussen geht es von Hof zum traditionsreichen tschechischen Marienwallfahrtsort Maria Kulm / Chlum Svaté Mari.

Söder kommt am Sonntag

Die große Kundgebung der Sudetendeutschen Landsmannschaft findet am Sonntag statt. Hauptredner ist Ministerpräsident Markus Söder (CSU), bei der Festveranstaltung zur Verleihung des Europäischen Karlspreises spricht Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) ein Grußwort. Der Freistaat Bayern hat in den 1950er Jahren die Schirmherrschaft über die Sudetendeutsche Landsmannschaft übernommen. Von CSU-Ministerpräsident Alfons Goppel (1962-1978) stammt die Bezeichnung der Sudetendeutschen als "vierter Stamm Bayern" - neben den Altbayern, den Schwaben und den Franken.

Nach Angaben des Bundesvorsitzenden Bernd Posselt sind offiziell rund 200.000 Menschen in den verschiedenen Gruppierungen der Sudetendeutschen Landsmannschaft organisiert. "Tatsächlich sind aber viel mehr aktiv, oft ist aus einer Familie nur einer Mitglied", so Posselt. Die Landsmannschaft habe kein Nachwuchsproblem – im Gegenteil: Gerade bei der jüngeren Generation gebe es ein großes Interesse an den sudetendeutschen Wurzeln. Beim Pfingsttreffen werde man nun ein neues Projekt vorstellen: Über die Internet-Plattform sudeten.net könnte man sich weltweit vernetzen oder sich zum Beispiel in der Ahnenforschung austauschen.