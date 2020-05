Suchtberatungen warnen vor Corona-Trink-Challenge

Einen Schnaps, ein Bier auf Ex, dann wieder einen Schnaps – das trinken zwei Männer in einem Youtube-Video in nur drei Minuten. In einem anderen Video trinkt ein Paar zwei Schnäpse und zwei Bier in vier Minuten. Im nächsten Clip filmt sich ein Mann dabei, wie er alleine drei große Schnäpse nacheinander zu sich nimmt. Sie alle haben an der Corona-Trink-Challenge teilgenommen, die sich gerade auf Whatsapp, Facebook und Youtube wie ein Kettenbrief verbreitet.

"Nominierung" unter Freunden führt zu schneller Verbreitung im Netz

Das Ganze funktioniert so: Wer von Freunden "nominiert" wird, hat 24 Stunden Zeit, die "Herausforderung" anzunehmen. Diese besteht darin, in nur wenigen Minuten eine vom Vorgänger bestimmte Menge Alkohol zu trinken – teilweise sind das mehrere Liter Bier oder Kurze. Wer die Aufgabe erfüllt, darf den nächsten nominieren, und so weiter.

Gesundheitliche Risiken nicht zu unterschätzen

Was aussieht wie ein lustiger Zeitvertreib, ist für die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen durchaus gefährlich. Gerade die Menge, die dabei konsumiert wird, könne akute gesundheitliche Auswirkungen haben, sagt DHS-Expertin Christina Rummel.

"Ich bin erschrocken, als ich das gesehen habe. Saufen gegen die Krise geht gar nicht. Vor allem stellt sich hier die Frage: Was passiert, wenn man nach der Challenge alleine ist? Fällt man dann in ein Loch?" Christina Rummel, Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen

Gefahr eines Rückfalls in die Sucht

Rummel rät dringend davon ab, an solchen Aktionen teilzunehmen. Nicht nur zum Schutz der eigenen Gesundheit, sondern auch zum Schutz seiner Freunde. Gerade für Suchtkranke könne eine solche Kettenreaktion besonders belastend sein, heißt es von Seiten der der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Die vermeintlich fröhliche Challenge-Atmosphäre könne zum Trigger für einen Rückfall in einen riskanten, missbräuchlichen oder abhängigen Konsum werden.

"Durch die Challenge werden die körperlichen und psychischen Risiken von Rauschtrinken stark verharmlost. Das sind Alkoholvergiftungen, die lebensbedrohlich werden können, aber auch Unfälle und Stürze aufgrund der beeinträchtigten Wahrnehmungs-, Reaktions- und Koordinationsfähigkeit." Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Auffällig ist, dass vor allem Erwachsene, schätzungsweise ab 40, an der Challenge teilzunehmen scheinen. Jugendliche wiederum sind in öffentlich zugänglichen Netzwerken nahezu gar nicht mit solchen Videos zu finden.