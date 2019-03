Vermisste 15-Jährige: Suche nach Rebecca geht weiter

Die Suche im Fall der verschwundenen 15-jährigen Rebecca aus Berlin geht weiter. Für heute seien neue Suchaktionen geplant, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Auch die mehr als 300 Hinweise, die nach einer ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" am Mittwochabend bei den Ermittlern eingingen, würden von Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt weiter geprüft. Die Gesamtzahl der Hinweise lag damit bei rund 700. Am Donnerstag hatten Polizisten rund sieben Stunden lang einen Wald in Brandenburg nahe Storkow südöstlich von Berlin durchkämmt - ohne Ergebnis.

Polizei geht von Verbrechen aus

Rebecca war am 18. Februar in den frühen Morgenstunden aus dem Haus ihrer Schwester und ihres Schwagers verschwunden. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass sie getötet wurde. Dringend tatverdächtig ist der Schwager von Rebecca. Der 27-Jährige war demnach zur mutmaßlichen Tatzeit allein mit ihr im Haus. Nach Ansicht der Ermittler hatte Rebecca zum Zeitpunkt ihrer mutmaßlichen Tötung das Haus nicht verlassen. Dies ergebe sich vor allem aus dem Telefonverhalten Rebeccas und den Router-Daten in dem Haus, sagte ein Mitarbeiter des Landeskriminalamts in der ZDF-Sendung.

Fahrten von Schwager werfen Fragen auf

Die Ermittler befassen sich vor allem auch mit zwei Autofahrten des Schwagers. Auf der Autobahn 12 zwischen Berlin und Frankfurt (Oder) war das Auto, das der 27-Jährige nutzte, von einem Kennzeichen-Erfassungssystem der Polizei registriert worden. "Zu beiden Fahrten kann er keine Angaben machen", hatte Kriminalhauptkommissar Michael Hoffmann, Leiter der zuständigen 3. Mordkommission, gesagt. Die Fahrten passten nicht zu der Version, die der Schwager erzählt habe. Es gebe Widersprüche in den Aussagen des Mannes. Die Eltern und Schwestern von Rebecca halten den Schwager allerdings für unschuldig.