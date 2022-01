Suche nach Orientierung: Die Unionsfraktion in der Opposition

Orientierung, danach sucht die Union. Und zumindest räumlich hat sie sie gefunden. Die Ampel-Parteien haben CDU und CSU im Bundestag ziemlich weit nach rechts gesetzt. Direkt neben die AfD. Weil die FDP dort wegwollte.

"Sie wollen uns von unseren Plätzen an den Rand drücken", schimpfte Unionsgeschäftsführer Thorsten Frei. Doch alles Jammern und Murren half nicht. Die Ampelkoalition blieb hart.

Brinkhaus: Keine Koalition in der Opposition

Stephan Brandner von der AfD ist schon länger in der Opposition und bot süffisant Hilfe an: "Gute Oppositionsarbeit, das ist bei uns zu lernen. Wir werden jedenfalls auf eine gute Nachbarschaft hinarbeiten."

Für Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus ein vergiftetes Angebot. Er betonte, es werde keine Koalition in der Opposition geben. Mit AfD und Linken werde die Union nicht zusammenarbeiten, so Brinkhaus.

Auf welche Themen setzt die Unionsfraktion?

Keine Zusammenarbeit und die Platzfrage. Viel mehr ist nicht geklärt bei der Union. Wo will sie hin? Was sollen die Schwerpunkte in der Opposition sein? Selbst Themen zu setzen ist dieser Tage schwierig.

Deshalb versucht die Union seit Wochen den Kanzler beim Thema Impfpflicht vor sich herzutreiben. CDU-Mann Jan-Marco Luczak zitierte Scholz im Bundestag: "Sie haben mal gesagt, wer Führung bestellt, bekommt Führung. Dann führen Sie und legen Sie hier einen Gesetzentwurf vor." Die geplante Gewissensentscheidung des Parlaments zur Impfpflicht nannte Luczak sich "wegducken".

Vorfall beim Thema Impfpflicht

Die Anweisung, auf einen Gesetzentwurf der Regierung zu warten, hatten offenbar nicht alle gehört: Der junge CSU-Abgeordnete Stephan Pilsinger kündigte einen Vorschlag aus den Unionsreihen an. Darin eine Impfpflicht nur für über 50-jährige, also für genau die Altersgruppe von Wählern, die für die Union besonders wichtig ist und in der sie deutliche Verluste bei der Bundestagswahl einstecken musste. Kurz herrschte Panik in Partei und Fraktion, dann wurde Pilsingers Ankündigung kassiert und der "Vorfall" totgeschwiegen.

Das erinnert an genau das Chaos, das die Union früher gern den Oppositionsparteien unterstellte. Dabei hatte Unionsfraktionschef Brinkhaus ja angekündigt, es besser zu machen. Nicht in die Fundamentalopposition zu gehen.

"Opposition bedeutet auch, dass wir uns die Freiheit nehmen, da wo es möglich ist auch ja zu sagen, weil wir unsere Verantwortung in diesem Land sehen." Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus

Konfrontation mit dem eigenen Regierungshandeln

Also ringen die Unionsredner im Bundestag um den richtigen Ton. Fraktionsvize Sepp Müller setzte auf Angriff. Die Ampelkoalition habe verschlafen, PCR-Testkapazitäten aufzubauen. Müller sprach von "Regierungsversagen der Ampelkoalition unter Führung von Olaf Scholz“.

Da grätschte der Abgeordnete Ates Gürpinar von den Linken dazwischen und fragte provokant: "Wissen Sie, wer noch bis November im Gesundheitsministerium war und mehrere Jahre hätte die Laborkapazitäten ausbauen können so wie andere Länder das getan haben?"

Dass dieser Einwand von einem Abgeordneten der Linken kam, nicht mal aus der Ampel, zeigt das Problem: Neuverschuldung, Erneuerbare-Energien-Gesetz, Kinderimpfen - egal, was die Union kritisiert, immer muss sie sich anhören, dass sie bis vor kurzem noch selbst am Drücker war.

Bundespräsidentschaft: Keine Initiative der Union

Wie soll man da in die neue Rolle finden? Die Union orientiert sich offenbar am Urvater der CDU Adenauer: "Keine Experimente". Beispiel Bundespräsident: Da hätte die Union eine Gegenkandidatin zu Frank-Walter Steinmeier aufstellen können. Hätte Initiative gezeigt. Und noch dazu die Grünen unter Druck gesetzt, denn die hatten auch mit einer Frau im Bundespräsidialamt geliebäugelt. Doch als sich die Grünen des Koalitionsfriedens wegen zu Steinmeier bekennen, gibt auch die Union auf. Inklusive CSU-Chef Söder: "Es gäbe eine Reihe hervorragender Persönlichkeiten in der Union und auch in der CSU. Aber weil es so ist, dass wir so viele Veränderungen haben, braucht es Stabilität und von der Politik auch Souveränität."

In Berlin eine fast wortgleiche Begründung vom CDU-Vorsitzenden auf Abruf Armin Laschet. In Sachen Orientierung wird es nun auf Friedrich Merz ankommen. Der steht zwar mit seinen 66 Jahren nicht für eine Verjüngung der Union, aber er war schon einmal kurz Oppositionsführer.