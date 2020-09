Suche nach Atommüll-Endlager: Wie es nun weitergeht

Schulze: "Noch keine Fakten geschaffen"

Im weiteren, stufenweisen Verfahren müssen die Experten der Bundesgesellschaft für Endlagerung die Gebiete nun weiter eingrenzen, Fragen unter anderem der Sicherheit und der Bevölkerungsdichte einfließen lassen, aber auch das Expertenwissen aus den Regionen. "Es werden jetzt noch keine Fakten geschaffen", sagt Bundesumweltministerin Schulze.

Der nächste Schritt: Bürgerbeteiligung. Nur so könne am Ende ein Standort stehen, der akzeptiert wird, so Schulze. Die Öffentlichkeit sei nun gefragt, weitere Experten, auch vor Ort, um den Bericht auf Herz und Nieren zu prüfen.

Im Oktober geht es los

Eine erste Gelegenheit dazu soll es am 17. und 18. Oktober geben, bei der sogenannten "Fachkonferenz Teilgebiete". Sie findet in Kassel statt, ist aber vor allem als digitale Veranstaltung angekündigt, bei der Bürgerinnen und Bürger ortsunabhängig mitmachen kann.

Die Bundesgesellschaft für Endlagerung will dort ihre vorläufigen Erkenntnisse zur Diskussion stellen. Bürgerinnen und Bürger, aber auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, haben die Möglichkeit, sich einzubringen, Vorschläge zu machen, mitzudiskutieren. Das alles, so heißt es bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung, soll in die weitere Suche einfließen.

Noch bis ins Jahr 2021 hinein sind solche Veranstaltungen zur Bürgerbeteiligung geplant.

Noch keine Orte für erste Erkundungen

Erst danach will die Bundesgesellschaft für Endlagerung konkrete Orte bestimmen, an denen es erste Erkundungsarbeiten geben soll, zunächst nur oberirdisch. Allein entscheiden kann die BGE darüber allerdings nicht. Der gesetzliche Rahmen für die Standortsuche sieht vor, dass der Gesetzgeber, also auch der Bundestag darüber entscheiden muss, wo erste oberirdische Erkundungsarbeiten stattfinden.

In darauffolgenden Schritten erst will die Bundesgesellschaft für Endlagerung auch unterirdische Erkundungen angehen, mit dem langfristigen Ziel, einen konkreten Standort in Deutschland vorzuschlagen. Bis 2031 soll es soweit sein, so das Ziel. Auch den finalen Standort-Vorschlag muss der Gesetzgeber, also auch der Bundestag, absegnen.