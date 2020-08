Suchdienst für Kriegsvermisste wird um zwei Jahre verlängert

Seit Jahrzehnten beschäftigt sich der 80-jährige Manfred Kropp mit der Geschichte seiner Familie. Allein mit Fotos, Dokumenten und Briefen seines Vaters Wilhelm füllt er einen ganzen Aktenordner. "Ich hatte das Gefühl, das war ein besonderer Mensch", sagt Kropp, der heute in der Nähe von München lebt. Richtig kennengelernt hat er seinen Vater nie. Kropp selbst war noch ein kleines Kind, als sein Vater 1942 als verschollen in Russland gemeldet wird.

Die Frage, wann und wie sein Vater gestorben ist, treibt Kropp über Jahre hinweg um. Trotz intensiver Recherchen fand er nie eine Antwort darauf. Um diese Lücke in seiner ganz persönlichen Ahnenforschung zu schließen, sucht Kropp Ende vergangenen Jahres zum wiederholten Mal Hilfe beim Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes, auch wenn seine vorherigen Anfragen dort nie neue Erkenntnisse brachten. Und so rechnet er auch dieses Mal nicht damit, Hinweise zum Tod seines Vaters zu bekommen.

Suchdienst greift auf Archive zurück

Die Suche nach vermissten Angehörigen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, zum Beispiel Verschollene und Kriegsgefangene, gehört zu den zentralen Aufgaben des Suchdiensts des Deutschen Roten Kreuzes. Er greift dabei unter anderem auf eine riesige Namenskartei zurück, die in der Suchdienstarbeit vergangener Jahrzehnte entstanden ist. Immer wieder kommen neue Dokumente dazu, zum Beispiel aus russischen Archivbeständen.

Die Suchanfragen sind kostenfrei, bezahlt wird der Dienst vom Bundesinnenministerium. Wegen der großen Nachfrage soll es den Suchdienst nun zwei Jahre länger geben als ursprünglich geplant, nämlich bis 2025. Darauf haben sich das Bundesinnenministerium und das Deutsche Rote Kreuz geeinigt.

Auch bei jungen Familienmitgliedern großes Interesse

"Wir haben mittlerweile eine Generation von Enkeln, die sich stark für den Verbleib ihres Großvaters oder ihrer Großmutter interessieren“, sagt Gerda Hasselfeldt, Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes. "Wir hatten im vergangenen Jahr etwa 10.000 Anfragen, wir rechnen in diesem Jahr sogar mir 11.000 Suchanfragen, nur bezogen auf den Personenkreis des Zweiten Weltkrieges."

Allerdings sind nicht alle Suchanträge erfolgreich. Der Suchdienst kann nur etwa einem Fünftel der Antragsteller nützliche Informationen liefern.

"Ich habe mich gar nicht getraut, den Brief aufzumachen"

Bei Antragsteller Manfred Kropp aus der Nähe von München dauerte es gut ein halbes Jahr, bis er Post vom Suchdienst im Briefkasten hatte. "So eine dicke Akte", erinnert sich Kropp. "Ich habe mich gar nicht getraut, den Brief aufzumachen." Er ahnt, dass dieser Brief ihm nun endlich Hinweise darauf gibt, wann und wie sein Vater gestorben ist.

"Zuerst einmal musste ich durchatmen", sagt Kropp. Erst später an diesem Tag im Mai öffnet er den Brief vom Suchdienst. "Ich glaubte es nicht. Was die alles mitgeliefert haben." Kopien von Karten, Protokollen und der Sterbeurkunde auf Russisch seien in dem Brief gewesen. Kropp hat anhand dieser Dokumente nun Gewissheit: Sein Vater Wilhelm kam 1942 in ein Gefangenenlager in Russland und starb dort kurze Zeit später an den Folgen von Mangelernährung.

Kropp kann Kapitel nun abschließen

"Jetzt habe ich Sicherheit, das macht mich sehr zufrieden", sagt Kropp, der die Informationen des Suchdienstes nun in den Aktenordner packt, in dem er die Erinnerungen an seinen Vater sammelt. "Wenn ich dann noch lese, was in diesen Gefangenenlagern los war, da kann ich nur sagen: Gut, dass es mit ihm so schnell zu Ende ging."