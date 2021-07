Subventionen: Oft ein Hemmnis für den Klimaschutz

Rund 32,05 Cent - so viel haben private Haushalte im vergangenen Jahr für eine Kilowattstunde (kWh) Strom bezahlt. Industrieunternehmen aus der Baustoff-, Chemie-, Glas-, Papier- oder Stahlbranche waren da deutlich im Vorteil: Wer sehr viel Strom verbraucht, nämlich mindestens eine Million Kilowattstunden, wird begünstigt. Laut Angaben der Bundesnetzagentur mussten energieintensive Unternehmen nur etwa halb so viel, nämlich 16,54 Cent für die kWh hinlegen. Denn für sie gilt eine "Strompreisausnahme".

Subventionen als Klimaschaden

Diese Ausnahme vom regulären Strompreis zählt zu den sogenannten "klima- und umweltschädlichen Subventionen". Darunter verstehen Fachleute wie Andreas Burger vom Umweltbundesamt alle Privilegien und Vergünstigungen, die für Produkte, Verfahren oder Verhaltensweisen gewährt werden, die sich negativ auf die Umwelt auswirken. Sprich zum Beispiel auf das Klima, die Luft, den Boden oder die Artenvielfalt.

"80 Prozent aller Subventionen mit negativen Auswirkungen auf Natur und Umwelt fließen in den Bereichen Energie und Verkehr", so Burger. Neben der Strompreisausnahme für die energieintensive Industrie gehört beispielsweise auch das steuerfreie Kerosin dazu. Oder Tickets für internationale Flüge, für die keine Mehrwertsteuer zu zahlen ist. Autofahren wird über die Pendlerpauschale begünstigt und das Diesel- oder Dienstwagenprivileg gehören ebenfalls zu den klima- und umweltschädlichen Subventionen.

Im Agrarbereich gibt es zum Beispiel den vergünstigten Agrardiesel. Außerdem gilt für tierische Lebensmittel wie Eier, Milch und Fleisch ein ermäßigter Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent, die reguläre Mehrwertsteuer auf andere Nahrungsmittel beträgt 19 Prozent.

Kosten fallen mehrfach an - Einnahmen sinken

Eine Studie im Auftrag der Umweltorganisation Greenpeace hat zehn Subventionen aus den Bereichen Energie, Verkehr und Agrarwirtschaft als besonders klima- und umweltschädlich ausgemacht. Schaffe man diese ab, könnte der Staat demnach nicht nur rund 100 Millionen Tonnen CO2 einsparen, sondern auch 46 Milliarden Euro – Geld, das nach Worten des Greenpeace-Klimaexperten Bastian Neuwirth unter anderem in die ökologische Transformation der deutschen Wirtschaft fließen könnte.

Denn einerseits bescheren die Subventionen dem Staat hohe Ausgaben und mindern die Einnahmen, andererseits verursachen sie hohe Kosten, wenn in der Zukunft Umwelt- und Gesundheitsfolgeschäden zu beseitigen sind. Außerdem hemmen umwelt- und klimaschädlichen Subventionen nach Worten von Professorin Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung klimafreundliche Produkte und Prozesse am Markt.

Richterspruch könnte Abschaffung beschleunigen

Insofern plädiert die Wirtschaftswissenschaftlerin dafür, alle Vergünstigungen mit negativen Folgen für die Umwelt so schnell wie möglich abzuschaffen. Stattdessen sollten emissionsfreie, klimafreundliche Prozesse gestärkt werden. Beides müsse jedoch Hand in Hand gehen, so Kemfert: "Denn die begünstigten Branchen werden versuchen, ihre Privilegien zu erhalten." Das könnte sich durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts jedoch ändern. Denn Ende März haben die Karlsruher Richter entschieden: Das deutsche Klimaschutzgesetz ist in Teilen verfassungswidrig.

Das Gericht hat der Bundesregierung ins Pflichtenheft geschrieben, das Gesetz bis Ende des Jahres zu überarbeiten. Die CO2-Emissionen müssen wesentlich schneller und stärker als bisher gesenkt werden. Und dazu gehört für Kemfert auch der Abbau umwelt- und klimaschädlicher Subventionen: "Das spart viel Geld und dient dem Klimaschutz, anstatt Milliarden in veraltete Technologien zu verplempern, die das Klima schädigen und die Umwelt zerstören."

Subventionen konterkarieren Klimapaket

Auch das Umweltbundesamt drängt, klima- und umweltschädliche Privilegien abzubauen. Alle zwei Jahre gibt die zentrale Umweltbehörde der Bundesrepublik Deutschland eine Studie zu umwelt- und klimaschädlichen Subventionen heraus. Erstmals ist die Untersuchung 2008 gemacht worden, der Bericht für 2021 wird in Kürze veröffentlicht.

Vorab will Andreas Burger nur verraten, dass auch in diesem Jahr wieder ein Subventionsvolumen von 57 Milliarden Euro errechnet worden ist – die Spitze des Eisbergs. Denn berücksichtigt sind dabei nur die wichtigsten Subventionen des Bundes. Förderungen seitens der Länder und Kommunen bleiben unbeachtet.

Doch ganz offensichtlich ist: Die gewährten Vergünstigungen einerseits und Klimaschutzmaßnahmen wie die CO2-Bepreisung oder teureres Fliegen andererseits passen nicht zusammen. Wird nämlich zum Beispiel eine Kaufprämie für E-Autos gewährt, zeitgleich aber Dieselkraftstoff privilegiert, ist das so, als säßen zwei Personen in einem Boot und ruderten in entgegengesetzte Richtungen. Stillstand ist da programmiert.