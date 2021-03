StVO-Novelle: Verwirrung um Radler-Regeln

Ein Mindestabstand beim Überholen von Radlern von innerorts 1,5 Meter, außerorts von zwei Metern; höhere Bußgelder fürs Parken auf Geh- und Radwegen, und ein Verbot, auf Schutzstreifen zu halten. Schutzstreifen sind Radwege, die mit einer gestrichelten weißen Linie von der Fahrbahn abgetrennt werden; ein Gebot für LKW über 3,5 Tonnen, innerorts nur noch in Schrittgeschwindigkeit rechts abzubiegen; die Einführung des Grünpfeils, der Radlern erlaubt, auch bei roter Ampel rechts abzubiegen – all diese Regeln sind am 28.4.2020 in der Straßenverkehrsordnung in Kraft getreten.

Gilt, aber nicht ganz

Aber nur teilweise. Denn die StVO-Novelle hat auch Bußgelder für Regelverletzungen aufgelistet. Wegen eines Formfehlers bei der Formulierung des Gesetzentwurfs im Bundesverkehrsministerium sind die neuen Bußgeldern aber nicht gültig. In der Praxis heißt das: Verstöße gegen die neuen Regeln können nicht geahndet werden.

Gilt, wird aber nicht kontrolliert

Beispiel Schweinfurt: Die Stadt hat Tempo-30-Schilder aufgestellt, die zum neuen Mindestabstand beim Überholen von Radlern mahnen. Martin Dettmar vom ADFC hält die Schilder für nicht effektiv, weil die Einhaltung des Abstands einfach nicht kontrolliert wird.

Während einige noch rücksichtsvoller sind, und wirklich in großem Bogen einen überholen, stelle ich leider sehr viel Aggressivität auf der anderen Seite fest. Es sind immer mehr, die rücksichtslos überholen, und gerade die großen Fahrzeuge. Und das ist besonders fatal, weil gerade von diesen Fahrzeugen große Unfallgefahren ausgehen. Martin Dettmar, ADFC Schweinfurt

Das Problem mit der Kontrolle: eben wegen des Formfehlers im Gesetz ist noch kein Bußgeld für die Nichteinhaltung des Abstands festgelegt. Matthias Dießl, Landrat des Landkreises Fürth und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in Bayern (AGFK), sagt auch: "Gerade der Abstand ist schwer zu kontrollieren. Dazu bräuchte es Videoüberwachung. Ein einfaches Schätzen des Abstands reicht vor Gericht nicht."

Gilt nicht ganz, aber doch

Trotzdem setzen Kommunen die neuen Regeln schon um. Der Grünpfeil für rechts abbiegende Radfahrer wird in Modellversuchen in München, Bamberg und Freising schon eingesetzt. Freising hat bereits eine Fahrradzone ausgewiesen. Kommunen, die etwas für die Radler tun wollen, stehen vielerorts in den Startlöchern.

Aber es gibt noch ein Hindernis. Die AGFK hat sich vor kurzem in einer Online-Tagung mit der StVO-Novelle befasst. Und dabei festgestellt: Das Bundesverkehrsministerium hat bis heute keine Verwaltungsverordnung zur Straßenverkehrsordnung nachgereicht – die würde Einsatzkriterien definieren, wie die neuen Regeln anzuwenden sind. So lange diese fehlt, handelt jede Kommune, die etwa eine Fahrradzone ausweist, auf eigenes Risiko. Es gibt keine Rechtssicherheit, etwa bei Klagen.

"Wir haben sehnsüchtig darauf gewartet, weil vieles zum Thema Fahrradfahren in der StVO einfach fahrradfreundlicher ausgestaltet worden ist. Deswegen ist es natürlich ärgerlich, dass wir diese jetzt nicht anwenden können, weil die Verwaltungsverordnung noch nicht vorliegt. Matthias Dießl, AGFK-Vorsitzender

Eine Sprecherin des Bundesverkehrsministeriums kommentierte: Bund und Länder seien weiter in Verhandlung über die Details der StVO-Novelle. Eine Einigung sei nicht in Sicht.