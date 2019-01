01.01.2019, 14:35 Uhr

Stuttgart sperrt alte Diesel aus

In Stuttgart ist am Neujahrstag ein Fahrverbot für ältere Diesel in Kraft getreten. Es ist das bundesweit erste, das für eine ganze Stadt gilt. Fahrer, die in der Stadt wohnen, bleiben zunächst verschont, draußen bleiben müssen nur die auswärtigen.