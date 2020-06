Nach Krawallen am Wochenende: Seehofer besucht Stuttgart

Die Qualität dieser gewaltigen Ausschreitungen sei neu. Das hat Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) gestern, am Tag nach der Krawallnacht, betont. Er kündigte an, mit aller Härte gegen die Randalierer vorzugehen.

Rückendeckung bekommt er dabei von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU): Er kommt gegen Mittag nach Stuttgart, um mit Strobl über alles zu sprechen: das, was war, und das, was daraus folgen muss. Immerhin war es nicht die erste Krawallnacht in jüngster Zeit in der baden-württembergischen Bezirkshauptstadt, wohl aber die heftigste.

"Bilder können uns nicht kalt lassen"

Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ist bei dem Treffen mit dabei. Er sagte zu den Geschehnissen: "Die Bilder aus der Stuttgarter Innenstadt können uns nicht kalt lassen."

"Diese Taten gegen Menschen und Sachen sind kriminelle Akte, die konsequent verfolgt und verurteilt gehören." Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg

40 Ermittler in Stuttgart - Hilfe vom Landeskriminalamt

Erste Konsequenzen gibt es bereits: Im Stuttgarter Polizeipräsidium ist eine 40-köpfige Ermittlungsgruppe eingerichtet worden. Außerdem helfe das Landeskriminalamt bei den Ermittlungen, teilte Landesinnenminister Strobl mit. Am Mittwoch will der CDU-Politiker außerdem den Landtag unterrichten, in einer Sondersitzung des Innenausschusses.

Der Stuttgarter Polizeipräsident Franz Lutz kündigte an, man werde die Polizeipräsenz in Stuttgart in den kommenden Wochen deutlich erhöhen. Nach seinen Worten war das, was am Wochenende passiert ist, eine "nie dagewesene Dimension offener Gewalt gegen Polizeibeamte".

Mindestens 19 Beamte wurden seinen Angaben zufolge verletzt, insgesamt 24 Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen.

Seehofer zieht Parallele zwischen Stuttgart und "taz"-Kolumne

Unterdessen kündigte Seehofer in der "Bild-Zeitung" an, Strafanzeige gegen die "taz" zu stellen. In einer Kolumne der Zeitung hatte eine Autorin vergangene Woche über die Abschaffung der Polizei sinniert und sie mit Abfall auf Mülldeponien verglichen. Mit Blick auf die Krawalle von Stuttgart sagte Seehofer, eine Enthemmung der Worte führe zu einer Enthemmung der Taten und zu Gewaltexzessen, wie man es jetzt gesehen habe.