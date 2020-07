Debatte um Stuttgarter Polizeiarbeit

Die Krawallnacht in Stuttgart vor drei Wochen - sie bietet nach wie vor Stoff für Diskussionen. Denn die Stuttgarter Polizei nimmt jetzt auch den Hintergrund der Familien einiger Tatverdächtiger unter die Lupe. Die Polizei bestätigte, dass sie in Einzelfällen bei Standesämtern nachforsche, welche Nationalität ihre Eltern haben. Eine sogenannte "Stammbaumforschung", wie Kritiker und Medien das nennen, finde allerdings nicht statt, so die Polizei.

Herrmann: Normale Ermittlerarbeit

Innenminister Joachim Herrmann geht dagegen davon aus, dass die Stuttgarter Polizei korrekt vorgeht. Er könne nicht erkennen, wo das Problem liege. "Das ist ganz normale kriminalpolizeiliche Ermittlerarbeit", sagte er dem Bayerischen Rundfunk.

Herrmann kenne die Details der Ermittlungen zur Krawallnacht nicht, aber es sei wichtig zu ermitteln, ob die Tatverdächtigen zum Beispiel einer Bande angehörten. Oder ob bestimmte Mittäter aus einem bestimmten Milieu kämen. "Und da ist dann durchaus auch die Frage nach dem Migrationshintergrund zulässig", so Herrmann.

Kritik an Ermittlungen zu Migrationshintergrund

Und genau bei der Frage nach dem Migrationshintergrund gibt es Gegenwind. Die SPD-Chefin Saskia Esken nannte das Vorgehen auf dem Kurznachrichtendienst Twitter "verstörend". Der Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch sagte, Stammbaumforschung sei Rassismus pur, ein Skandal, der umgehend gestoppt werden müsse.

Marcus da Gloria Martins, Sprecher der Polizei München, sagte dem Bayerischen Rundfunk, dass es nur sehr wenige Delikte gebe, bei denen die Herkunft tatsächlich eine Rolle spiele. Zum Beispiel bei einem Ehrenmord schaue sich die Polizei den kulturellen Hintergrund des Tatverdächtigen an und was zu dieser Tat geführt haben könnte.

Ermittlungen zum familiären Hintergrund selten

Solche Taten seien aber extrem selten, erklärt da Gloria Martins. Das habe zur Folge, dass die Polizei sich in der Mehrheit der Fälle nur mit der Person des Täters befasse. Die familiären Hintergründe, insbesondere was familiäre Abstammungsreihen angeht, würden in der Regel keine Rolle spielen.

Nach Einschätzung des bayerischen Datenschutzbeauftragten Thomas Petri gibt es bei diesem Thema eine hohe Sensibilität bei der Polizei. Es gebe seltene Ausschläge, was den Datenschutz von personenbezogenen Daten aus den sogenannten besonderen Kategorien angehe, sagte er dem Bayerischen Rundfunk. Zu den besonderen Kategorien gehören zum Beispiel religiöse Überzeugung, Gewerkschaftszugehörigkeit, die sexuelle Orientierung oder auch die ethische Herkunft.

Für die Polizei spielt die Frage der Herkunft eines Täters eher eine untergeordnete Rolle. Geprüft werden müsse immer im Einzelfall. Was die Stuttgarter Krawallnacht angeht, wird die Diskussion aber wohl noch weitergehen.