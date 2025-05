Stuttgart: Auto fährt in Menschengruppe – ein Todesopfer

Nach einem Vorfall in der Stuttgarter Innenstadt, bei dem ein Auto in eine Menschengruppe gefahren ist, ist eine Frau ums Leben gekommen. Die 46-Jährige sei ihren Verletzungen erlegen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am späten Freitagabend mit. Bei dem Unfall wurden fünf Personen leicht und zwei weitere Personen schwer verletzt. Nachdem es zunächst hieß, dass es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um einen "tragischen Verkehrsunfall" handle, hat die Staatsanwaltschaft am späten Abend bestätigt, dass es "defintiv" ein Unfall war.

Fahrer festgenommen und verhört

Einer Sprecherin zufolge wurde der Fahrer des Wagens, ein 42 Jahre alter Mann, festgenommen und verhört. Die Schwerverletzten wurden in Stuttgarter Krankenhäuser gebracht. Leichtverletzte wurden in einer Art Bus der Feuerwehr behandelt und konnten diesen nach und nach wieder verlassen.

Auch die Feuerwehr sprach von einem "Unfall". Das Fahrzeug kam teils auf der Straße, teils auf dem Bereich, auf dem sonst Fußgänger an der Ampel warten müssen, zum Stehen. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Innerhalb der Absperrung stand ein dunkler Geländewagen, unmittelbar davor lagen unter anderem Decken, Plastikhandschuhe und mehrere Plastiktüten.