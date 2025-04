Sturmtief: Überflutungen auf mehreren griechischen Inseln

Auf mehreren griechischen Inseln haben schwere Unwetter zu Überschwemmungen geführt. Besonders betroffen sind die bei Touristen beliebten Kykladeninseln Mykonos und Paros. Dort wurde vorübergehend wegen überfluteter Straßen der Autoverkehr eingestellt.

Paros: Rettungsdienst befreit Menschen aus Autos

Die Wassermassen rissen auf mehreren Inseln Autos und Trümmer mit sich, der öffentliche Verkehr wurde gestoppt. Fahren dürfen nur noch Einsatzfahrzeuge der Rettungsdienste. Der Katastrophenschutz rief die Menschen per Mobiltelefon auf, in ihren Häusern zu bleiben.

Auf der Insel Paros verursachte der Starkregen Steinrutsche und überschwemmte Straßen. Zwei Menschen saßen wegen der Wassermassen in ihrem Auto fest und mussten gerettet werden, andere konnten ihre Häuser nicht verlassen. "Wir sollten uns dafür bekreuzigen, dass niemand gestorben ist", sagte der Bürgermeister von Paros, Costas Bizas, in einem Interview. In dem Fischerdorf Naoussa auf der Insel Paros sei ein Bach über die Ufer getreten und habe Gebäude geflutet und fast 40 Fahrzeuge davongetragen. Berichte über Verletzte liegen bisher nicht vor.

Auf Mykonos und Paros sowie auf den Inseln Rhodos, Kos, Kalymnos, Symi und Tilos blieben am Dienstag vorsorglich die Schulen geschlossen.

Das stürmische Wetter soll noch andauern

Die Sturmfront mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 74 Kilometern pro Stunde zieht zu den Inseln Chios, Samos und Ikaria weiter. Zusätzlich zum starken Regen bringt sie noch Hagel und stürmischen Wind. Beim Versuch, in Chios anzulegen, rissen einem Bericht zufolge die Taue einer Fähre die Poller vom Kai. Das Schiff konnte deswegen nicht anlegen.

Nach aktueller Wetterprognose sorgt das Tiefdruckgebiet über dem südöstlichen Europa besonders im Norden und Osten Griechenlands weiterhin für viel Regen. Teilweise sind zwischen 50 und 80 Liter Regen pro Quadratmeter möglich, der Wind soll bis Mittwoch aber etwas nachlassen.

Mit Material von AP, AFP und dpa