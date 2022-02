Sturm "Zeynep" wütet über Deutschland

Zwei Menschen sind am Freitag in Deutschland durch das Orkantief "Zeynep" ums Leben gekommen. Ein 56-Jähriger Autofahrer starb Polizeiangaben zufolge bei Altenberge in Nordrhein-Westfalen, als er mit dem Auto gegen einen quer auf der Fahrbahn liegenden Baum prallte. In der niedersächsischen Gemeinde Wurster Nordseeküste ist ein 68-Jähriger Mann gestorben, in der Nacht auf Samstag versucht hat, das beschädigte Dach eines Stalls zu reparieren. Dabei sei er durch das Dach gebrochen und rund zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Auch in anderen europäischen Ländern gab es zahlreiche Opfer.

Sturm hinterlässt zahlreiche Sachschäden

Hamburg erlebt eine sehr schwere Sturmflut. Der Wasserstand am Pegel St. Pauli erreichte am Samstag gegen 5.30 Uhr 3,75 Meter über dem mittleren Hochwasser. Das sei wahrscheinlich der Scheitelpunkt, sagte ein Sprecher des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH). Ab 3,5 Metern über dem mittleren Hochwasser spricht man vor einer sehr schweren Sturmflut.

Die Feuerwehr in Berlin ist wegen Sturmschäden in der Nacht zum Samstag zu mehreren Hundert Einsätzen gerufen worden. Genaue Zahlen könne er noch nicht nennen, aber die Feuerwehr sei stark beschäftigt gewesen, sagte ein Sprecher. Es seien Bäume entwurzelt worden und stellenweise gegen Gebäude gestürzt, Dächer wurden beschädigt und dicke Äste herabgeweht.

Auf der Autobahn A7 nahe dem hessischen Fulda stürzte ein Baum auf ein fahrendes Auto. Die Fahrerin wurde leicht verletzt, ihr 26-jähriger Beifahrer trug nach Polizeiangaben schwere Verletzungen davon. Die Rheinbrücke Emmerich ist bis auf Weiteres gesperrt. Grund dafür seien umgestürzte Gerüstteile, die in die Fahrbahn ragen, teilte die Polizei am frühen Samstagmorgen mit.

In Bremen wurden wegen Überschwemmungsgefahr mehrere Gebiete evakuiert. Dem Deutschen Wetterdienst nach wurde die stärkste Böe auf dem Brocken im Harz gemessen mit 145,8 Kilometer pro Stunde. Auf dem Großen Arber in Bayern wurden eine Böe mit 130,7 Kilometer pro Stunde registriert.

Auch Bayern betroffen

Windböen haben in Kitzingen Teile des Daches einer Schule abgerissen. Wie ein Polizeisprecher sagte, wurden durch den Sturm am Freitagabend etwa 250 Quadratmeter des Flachdaches der Erich-Kästner-Schule abgedeckt. Teile des Wellblechdachs landeten demnach unter anderem in Bäumen und auf der Straße. Verletzte gab es keine, wie der Sprecher mitteilte. Auch in Oberfranken hat das Sturmtief "Zeynep" Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in Oberfranken in Atem gehalten. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Einsatzkräfte zu zahlreichen sturmbedingten Einsätzen gerufen. Bäume fielen um und Dächer wurden teilweise abgedeckt. Der größte Schaden ereignete sich in Kulmbach, wo ein alter Baum auf das Dach einer Druckerei stürzte. Aber auch andere Regionen waren betroffen.

Bahnverkehr weiter beeinträchtigt

Wegen des Sturms hatte die Bahn in weiten Teilen Deutschlands ihren Verkehr eingestellt. Reisende müssen sich auch am Samstag auf Einschränkungen einstellen. Bevor der Verkehr wieder aufgenommen werden könne, seien erst umfangreiche Erkundungsfahrten nötig, teilte die Deutsche Bahn am Abend mit. Eine Übersicht über eventuelle Schäden gibt es noch nicht.

"Zeynep" beziehungsweise "Eunice" ist das zweite starke Sturmtief über Deutschland und anderen europäischen Ländern binnen weniger Tage. Zuvor hatte das Tief "Ylenia" bei seinem Zug über Deutschland großflächige Ausfälle im Zugverkehr und tausende Feuerwehreinsätze ausgelöst. "Ylenia" führte auch zu Toten und Verletzten in Deutschland.