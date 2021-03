vor 10 Minuten

Sturm, Schnee, Kälte: Eine Woche ungemütliches Wetter in Bayern

Über Bayern zieht heute ein Sturmtief mit Böen bis 90 km/h. Nur der Süden bleibt vorerst verschont. Das ändert sich am Nachmittag. In der Nacht kommt zum Wind auch der Schnee: In den Alpen könnten bis Mittwoch bis zu 70 Zentimeter Neuschnee fallen.