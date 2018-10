Sturm Leslie wütet in Portugal

Nach dem Sturm "Leslie" in Portugal haben die dortigen Rettungskräfte am Morgen eine erste Bilanz gezogen. Demnach wurden 27 Menschen leicht verletzt, 61 mussten ihre Häuser und Wohnungen verlassen.

Viele gesperrte Straßen wieder frei

Am Morgen kam in Teilen der betroffenen Gebiete auch die Elektrizität zurück, zeitweise waren mehr als 15.000 Haushalte ohne Strom gewesen. Besonders betroffen ist die Gegend rund um die Städte Coimbra und Leiria. Dort sind die meisten Straßen, die gesperrt waren, aber wieder frei.

Schwerster Wirbelsturm in Portugal sei 170 Jahren

Leslie war am späten Abend in der Nähe der Küstenstadt Figueira da Foz auf das Festland getroffen, rund 200 Kilometer nördlich von Lissabon. Der Sturm hatte sich zuvor etwas abgeschwächt. Laut dem portugiesischen Katastrophenschutz erreichte er aber immer noch Geschwindigkeiten von über 170 Kilometern pro Stunde. Meteorologen zufolge war es der schwerste Wirbelsturm in Portugal seit über 170 Jahren. Insgesamt dürften die Schäden aber geringer ausfallen als gestern befürchtet.

Sturm zieht abgeschwächt nach Spanien

Mittlerweile hat sich der Sturm weiter abgeschwächt und ist nach Spanien weitergezogen. Betroffen ist vor allem der Westen des Landes. Der spanische Katastrophenschutz hat zu erhöhter Wachsamkeit aufgerufen.