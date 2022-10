Mindestens 59 Tote nach Sturm "Julia" in Mittel- und Südamerika

Nach Sturm "Julia" ist die Verwüstung groß: In Mittel- und Südamerika starben offiziellen Angaben zufolge insgesamt mindestens 59 Menschen als Folge von Unwetter und Überschwemmungen. Die Zahl der Toten nach einem Erdrutsch in Venezuela ist auf mindestens 34 gestiegen. Mehr als 60 weitere Menschen werden vermisst, wie der venezolanische Präsident Nicolás Maduro bei einem Besuch in dem betroffenen Gebiet am Montag (Ortszeit) mitteilte. "Einen Erdrutsch solchen Ausmaßes haben wir in Venezuela seit vielen Jahren nicht erlebt." Mehrere Hundert Wohnhäuser und Geschäfte wurden zerstört oder beschädigt.

Heftiger Regen infolge des Sturms, der am Wochenende als Hurrikan in Nicaragua auf Land getroffen war, hatte mehrere Flüsse zum Überlaufen gebracht. Städte wie die 50.000 Einwohner-Stadt Las Tejerías waren mit Schlamm überzogen.

Zum Artikel: Klimawandel macht Extremwetter extremer

El Salvador ruft Ausnahmezustand aus

In Mittelamerika verursachte der Tropensturm Erdrutsche und Überschwemmungen mit mindestens 25 Toten. Nach Behördenangaben vom Montag kamen 13 Menschen in Guatemala und neun Menschen in El Salvador ums Leben. Fünf der neun Toten in El Salvador waren Soldaten, die durch den Einsturz einer Mauer bei einem Erdrutsch starben.

El Salvador rief den Ausnahmezustand aus und öffnete 80 Notunterkünfte. Im benachbarten Honduras starb eine 22-Jährige, die von den Wassermassen mitgerissen wurde. Ums Leben kamen zudem drei Insassen eines Bootes, das kenterte.

30 Tage Notstand in Guatemala

Der Sturm habe sich aufgelöst, aber es werde weiter regnen, sagte Guatemalas Präsident Alejandro Giammatei. Giammattei erklärte für 30 Tage den Notstand, um schnelle Hilfsmaßnahmen einleiten zu können.

Kolumbiens Katastrophenschutzbehörde meldete am Sonntag, "Julia" habe Dächer abgedeckt und Bäume umstürzen lassen. In Nicaragua sagte Vizepräsident Rosario Murillo dem Sender TN8, 9500 Menschen hätten evakuiert und in Notunterkünften untergebracht werden müssen. Schwere Niederschläge wurden auch aus Panama und Costa Rica gemeldet.

Der Sturm hatte sich am Freitag über dem Karibischen Meer vor Kolumbien gebildet und war in der Nacht zum Sonntag als Hurrikan der niedrigsten Kategorie 1 von 5 an Nicaraguas Karibikküste auf Land getroffen. Im Landesinneren verlor er an Kraft und zog am Montag mit Windgeschwindigkeiten von 55 Kilometern pro Stunde Richtung Westen über Guatemala hinweg.

Warnung vor lebensgefährlichen Springfluten und Erdrutschen

Das nationale Hurrikanzentrum der USA teilte am Montagabend (Ortszeit) mit, "Julia" befinde sich etwa 125 Kilometer west-nordwestlich von Guatemala-Stadt und bewege sich mit 24 Kilometern pro Stunde in west-nordwestlicher Richtung. Lebensgefährliche Springfluten und Erdrutsche seien bis Dienstag in weiten Teilen Mittelamerikas und im Süden von Mexiko möglich.

Mit Material von dpa, AP