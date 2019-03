Sturm gefährdet Rosenmontagsumzüge

Sturmböen könnten den Karnevalisten in NRW den Rosenmontag verderben. Am Montag (04.03.2019) ist nach Prognosen von WDR-Meteorologe Stefan Laps von morgens bis in die Mittagsstunden verbreitet mit Sturmböen zu rechnen. Zu erwarten sind Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde. Das entspricht Windstärke 9. Örtlich warnt der Wetterexperte vor orkanartigen Böen, die mit 110 Stundenkilometern über das Land fegen - das entspricht Windstärke 11.

Vereinzelt orkanartige Böen

Laut WDR-Meteorologe Laps ist eher mit stärkeren Winden zu rechnen. "Ziehen dann noch Schauer und Gewitter durch, sind auch schwere Sturmböen der Windstärke 10 (bis 100 Stundenkilometern) möglich."

Vorsicht vor Ästen und Dachziegeln

Mit Sturmböen könnten Äste abbrechen, Dachziegel herunterfallen und Gegenstände umherfliegen. Bei einem schweren Sturm sind auch entwurzelte Bäume möglich. Die gute Nachricht: Schon am Montagnachmittag lässt der Wind nach.

Umzüge gefährdet?

Der Sturm könnte Auswirkungen auf die Straßenumzüge haben. Die Düsseldorfer Karnevalisten haben eigentlich entschieden, dass der Rosenmontagszug ab Windstärke 8 abgesagt wird. Ob es tatsächlich zu einer Absage kommt, wird frühestens Sonntagnachmittag bekannt gegeben. Ab 17.00 Uhr werde man sich in einer Koordinierungsgruppe mit Vertretern von Stadt, Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften beraten, sagte ein Sprecher des Comitees Düsseldorfer Carneval am Samstag (02.03.2019). Eine Absage wäre ein Déjà-vu für die Düsseldorfer: 2016 war der Zug bereits wegen Sturmböen verlegt worden. Die Karnevalisten hatten ihn Mitte März nachgeholt - laut Organisatoren mit mehr Fußgruppen als geplant.

Köln trifft erste Vorkehrungen

In Köln wollen die Organisatoren des Rosenmontagszug ebenfalls am Sonntag darüber beraten, wie trotz stürmischen Wetters die Sicherheit gewährleistet werden kann. Je nach Windstärke könnten zum Beispiel Pferde oder große Prunk- und Motivwagen aus dem Zug genommen werden. Entschieden ist bereits, dass an den Tribünen die Planen abgehängt werden. Die Verantwortlichen der Schull- und Vedeelszöch sind nach WDR-Informationen bislang optimistisch, dass alles nach Plan läuft, da der Umzug ohne Pferde und große Wagen auskommt.