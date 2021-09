Sturm der Kritik an Meldeportal gegen Steuerbetrug in BaWü

Die Landesregierung Baden-Württembergs will mit Hilfe eines Onlineportals für Hinweise aus der Bevölkerung künftig Steuerhinterziehern auf die Schliche kommen. Beim genauen Blick auf das Angebot, welches von Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) initiiert wurde, wird deutlich, dass dieses auch anonyme Hinweis möglich machen soll.

"Steuerpranger" und "Stasi-Methoden": Empörung bei Großteil der Parteien

Union, FDP und AfD warfen den Grünen am Mittwoch vor, mit dem "Steuerpranger" im Internet dafür zu sorgen, dass Menschen ihre Nachbarn denunzierten. Allerdings sind auch bisher schon Anzeigen möglich. Sie können anonymisiert und digital direkt beim Finanzamt gestellt werden.

Habeck will Whistleblower durch Plattform schützen

Bayaz wies die Vorwürfe entschieden zurück. "Steuerhinterziehung ist ein Schlag ins Gesicht für alle, die ehrlich ihre Steuern zahlen." Unterstützt wird er dabei vom Parteivorsitzenden der Grünen im Bund, Robert Habeck. Dieser sieht das Portal als wichtiges Instrument, um Tippgeber zu schützen. "Natürlich muss man, um Wirtschafts- und Finanzkriminalität zu bekämpfen, auch Whistleblower schützen, das liegt ja auf der Hand."

CSU spricht von Förderung des "Denunziantentums"

CSU-Generalsekretär Markus Blume twitterte, Steuerhinterziehern müsse das Handwerk gelegt werden. Aber statt sich um die Großen zu kümmern, wollten die Grünen "Denunziantentum fördern und Misstrauen unter Nachbarn säen. Auf was muss man sich noch einstellen, wenn die Grünen an die Regierung kommen?", fragte er. Unions-Fraktionsvize Thorsten Frei warnte: "Da zeigt sich schon jetzt einmal, wo die Reise mit rot-grün-roter Regierungsverantwortung hingehen würde." Und auch Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) kritisiert die bundesweit erste Meldeplattform scharf. "Eine solche Aufforderung in Richtung Denunziantentum lehnen wir strikt ab. Hierfür auch noch eine staatlich beworbene Plattform zu bieten, ist eine typisch grüne Kontrollstaatsidee."

Transparency Deutschland setzt sich für umstrittene Plattform ein

Rückendeckung erhielt der Grüne von Transparency Deutschland: "Begriffe wie "Denunziantentum" und "Blockwartmentalität" sind absolut fehl am Platz", erklärte Louisa Schloussen, Whistleblowing-Expertin von Transparency.