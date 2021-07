Sturm aufs Kapitol: Heftiger Streit um Untersuchungsausschuss

"Heute war ein schwarzer Tag in der Geschichte des Kapitols der Vereinigten Staaten", sagte Vizepräsident Mike Pence am Abend des 6. Januar. Tausende von Demonstranten waren nach einer Rede von Präsident Trump zum Kapitol marschiert und hatten die Absperrungen niedergetrampelt. Hunderten drangen unerlaubt in das Gebäude ein. Der Kongress unterbrach seine Sitzungen, Senatoren und Abgeordnete mussten sich verstecken, Büros wurden verwüstet, Menschen zusammengeschlagen, es gab Tote.

Am Abend nahm der Senat seine Sitzung wieder auf. "Gewalt gewinnt nie", sagte Pence, "die Freiheit gewinnt, und das ist immer noch das Haus des Volkes. Lasst uns weiterarbeiten!" Die US-Politik stand unter Schock, zumindest für einen Moment. Selbst lautstarke Anhänger von Donald Trump rückten von ihm ab. "Ich bin raus, genug ist genug", sagte Lindsay Graham, Senator aus South Carolina.

Die Aufarbeitung der Geschehnisse dauert an

Doch der Moment des Innehaltens war schnell vorbei. Sechs Monate später schaffen es Demokraten und Republikaner nicht, sich gemeinsam an die Aufklärung der Ereignisse vom 6. Januar zu machen. Nancy Pelosi, die Präsidentin des Abgeordnetenhauses, eine Demokratin, hatte vorgeschlagen, eine parteiübergreifende Untersuchungskommission zu gründen. Ihr Ziel sollte es sein, "herauszufinden, wie das organisiert wurde, wer dafür bezahlt hat, wer die Leute benachrichtigt hat, zum Angriff aufs Kapitol zu kommen".

Doch die Republikaner forderten, den Arbeitsauftrag der Kommission zu erweitern: Sie müsse nicht nur die rechtsextremistische Gewalt und die Rolle von Präsident Trump untersuchen, sondern auch linksextremistische Gewalt zum Beispiel durch die sogenannte Antifa. Die Kommission scheiterte im Senat und nun versucht Pelosi, zumindest im Abgeordnetenhaus einen Ausschuss zusammenzustellen. Doch unter den fünf Republikaner, die nominiert wurden, sind zwei beinharte Trump-Anhänger, die die Rechtmäßigkeit der Wahl anzweifeln. Pelosi sah sich gezwungen, die beiden zurückzuweisen. Das war's fürs Erste. Solange Pelosi nicht den Kurs wechsele und alle fünf Republikaner annehme, würden sie nicht teilnehmen, sagte Kevin McCarthy, der republikanische Fraktionschef im Repräsentantenhaus.

Viele Republikaner sehen den 6. Januar ganz anders

Unter den Republikanern hat sich längst eine neue Deutung der Ereignisse breit gemacht. Nicht Donald Trump habe zum Sturm aufs Kapitol aufgerufen, die Gewalt sei von Linksextremisten ausgegangen, Alle anderen waren friedlich, mehr so Touristen, und es sei doch auch gar nichts passiert. Eine Geschichte, die Donald Trump noch verstärkt. Das sei eine Menge Liebe gewesen, das habe er von allen gehört, sagte Trump zwei Reportern von der Washington Post. Viele hätten ihm von einer liebevollen Menge berichtet.

Biden appelliert, genauer hinzusehen

Joe Biden hat an diesem 6. Januar etwas anderes gesehen. "Man kann nicht fernsehen und sagen, dass am 6. Januar nichts passiert ist", sagte der Präsident bei CNN. "Man kann nicht auf Leute hören, die behaupten, das sei ein friedlicher Marsch gewesen". Nächste Woche soll der Untersuchungsausschuss seine Arbeit aufnehmen. In welcher Form ist noch unklar.

