18.11.2021, 10:45 Uhr

Sturm auf US-Kapitol: "Schamane" zu 41 Monaten Haft verurteilt

Oberkörperfrei, mit eine Fellmütze auf dem Kopf und einem Speer in der Hand: So stand Anfang des Jahres der "QAnon-Schamane" Jacob Chelsey plötzlich im US-Kapitol. Ein Bundesrichter in Washington hat ihn nun zu einer Haftstrafe verurteilt.