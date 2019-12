"Stück weit Selbstinszenierung": Giffey kritisiert Gretas Tweet

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat den Twitterpost von Greta Thunberg kritisiert. Das Bild, das die Klimaaktivistin in der Deutschen Bahn auf dem Boden sitzend zeigt, sei "ein Stück weit Selbstinszenierung", erklärte die SPD-Politikerin im Bild-Talk "Die richtigen Fragen". Dennoch bezeichnete sie Thunberg als "beachtliche Persönlichkeit".

Kritik an Twitterpost – trotzdem Lob an Greta Thunberg

Im Interview erklärte die Bundesfamilienministerin, sie habe die Posts der Schülerin so verstanden, dass Greta auf dem ersten Teil der Strecke keinen und dann später doch einen Sitzplatz erhalten habe. Damit habe Thunberg "den zweiten Teil der Geschichte halt nicht nicht öffentlich erklärt, wahrscheinlich wusste sie, warum", so Giffey und erklärte weiter: "Klar, das ist auch ein Stück weit Selbstinszenierung."

Trotz der aktuellen Kritik lobte Giffey das Engagement der Klimaaktivistin. "Ich finde es sehr beachtlich, wie man in so einem jungen Alter Dinge, von denen man zutiefst überzeugt ist, bewegen kann." Es sei bemerkenswert, wie ein Mensch es schaffe, so viele mitzuziehen, erklärte sie weiter. "Insofern finde ich, das ist eine beachtliche Persönlichkeit".

Diskussion über Tweet in Deutscher Bahn

Am Wochenende hatte Greta Thunberg ein Foto gepostet, auf dem sie in einem ICE der Deutschen Bahn auf dem Boden zwischen Koffern sitzt. Dazu schrieb sie: "In überfüllten Zügen durch Deutschland. Und ich bin endlich auf dem Heimweg." Die 16-Jährige war nach monatelanger Reise auf dem Rückweg in ihre Heimat Schweden.