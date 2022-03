Zusatz-Qualifikationen: Stress im Studium und beim Bewerben

Praktikum, Auslandsaufenthalt, Weiterbildung – der Studienabschluss alleine reicht schon lange nicht mehr. Wichtig ist das Außenherum, und das muss man auch im Lebenslauf lesen lesen können – so das Gefühl der Studierenden.

Lebenslauf: Auslandssemester und Fremdsprachen werden erwartet

Das ist nicht unbegründet, sagt Manuela Stock, Berufsberaterin der Agentur für Arbeit in München. Sie meint, dass außeruniversitäre Leistungen heute notwendiger sind denn je: "Früher, da war das absoluter Luxus, ein Auslandssemester zu machen. Das ist jetzt eine Verlagerung tatsächlich zu höherem Anspruch, dass man das einfach erwartet. Dass Englisch als einzige Fremdsprache häufig schon gar nicht mehr ausreicht, sondern man eben auch Französisch, Spanisch oder am besten vielleicht noch Chinesisch können sollte." Heute forderten die Unternehmen auch viel mehr IT-Kenntnisse als früher.

Studium: Zusatz-Anforderungen sorgen für großen Stress

Bereits 2018 zeigte eine Studie an der Freien Universität Berlin, dass jeder beziehungsweise jede vierte Studierende unter hohem Stress steht. Ein Grund: die Sorge vor dem Berufseinstieg. Viele befürchten, dass ihre Leistungen, unabhängig vom Studienabschluss, nicht genügen. Trotzdem sollten nur die wichtigsten Zusatzpraktika, Aufenthalte und Weiterbildungen im Lebenslauf aufgeführt werden. Der Nebenjob in der Eisdiele hat da nichts zu suchen.

Unternehmen suchen Idealkandidaten - davon nicht abhalten lassen

Die Versuchung ist groß, den Lebenslauf künstlich aufzublähen, meint Stephan Pflaum vom Karriereservice der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er nimmt die Studierenden aber in Schutz: "Sie spiegeln einfach das, was in der Industrie passiert. Viele Stellenausschreibungen sind ganz hoch aufgehängt und haben ganz viele Skills drin. Und dann versucht natürlich auf der anderen Seite der Bewerber diese Anforderung zu erreichen. Daher bekommt die Industrie damit die Lebensläufe, die sie verdient."

Die hohen Anforderungen von modernen Stellenausschreibungen scheinen zwar die Sorgen der Studierenden zu bestätigen. Doch hier sollte man sich nicht entmutigen lassen, sagt Stephan Pflaum: "Was manche Unternehmen machen, ist, dass sie natürlich in der Stellenausschreibung die Idealkandidatin suchen. Das nimmt manchen Studierenden den Mut, sich zu bewerben. Was ich den Studierenden immer wieder sage: Wenn die Stellenausschreibung euch zu 50 Prozent anspricht, dann bewerbt euch."

Lebenslauf: Authentisch bleiben

Stephan Pflaum ist es wichtig, den Studierenden bezüglich ihrer Bewerbungen die Zukunftsangst zu nehmen. Natürlich hat die Corona-Krise es erschwert, Auslandsaufenthalte oder Praktika zu absolvieren. Dennoch versucht er, Studierenden die Angst zu nehmen. Man müsse keine 20 Praktika gemacht oder fünf mal im Ausland gewesen sein: "Das Wichtigste, was ich den Leuten beim Lebenslauf immer sage, oder was auch meine Kolleginnen immer sagen: Bleibt authentisch!