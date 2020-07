Studie zu Racial Profiling weiter heftig umstritten

Eine wissenschaftliche Studie zur der Frage, ob es bei Polizeikontrollen Rassismus gebe, werde es "jetzt nicht" geben, sagte Seehofer im ARD-"Morgenmagazin". "Wir können nicht jede Woche ein Wünsch-Dir-was spielen", erklärte der Bundesinnenminister. Zunächst müssten die zwischen Bund und Ländern abgestimmten Maßnahmen gegen Rechtsextremismus und Rassismus umgesetzt werden.

"Dann kann man weiter denken, welche weiteren Maßnahmen sind erforderlich." Horst Seehofer (CSU), Bundesinnenminister

"Null Toleranz" im öffentlichen Dienst

Der CSU-Politiker zeigte sich zugleich überzeugt: "Wir haben kein strukturelles Problem diesbezüglich." Seehofer beklagte zudem, es gebe ständige Kritik an der Polizei, "zum Teil auch Verunglimpfung". Dabei werde übersehen, dass im Öffentlichen Dienst "Null Toleranz" gelte und Rassismus entschieden bekämpft werde.

Empfehlung aus Brüssel

Die Studie war von der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI) in ihrem aktuellen Bericht über Deutschland empfohlen worden. Das Bundesinnenministerium hatte dazu am Sonntag erklärt, Seehofer sehe "keinen Bedarf" für eine wissenschaftliche Studie über Rassismus bei der Polizei. Ministeriumssprecher Steve Alter sagte später zur Begründung, zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus sei eine Reihe anderer Maßnahmen geplant, deren Ergebnisse zunächst abgewartet werden sollten. Er räumte ein, dass es auch in Deutschland Einzelfälle von sogenanntem Racial Profiling gebe, bei dem Beamte Menschen allein aufgrund von äußeren Merkmalen wie der Hautfarbe kontrollieren. Die Auffassung, dies sei ein "strukturelles Problem", teile das Innenministerium aber nicht.

💡 Was ist Racial Profiling?

Racial Profiling bezeichnet eine Fahndungsmethode, bei der Menschen allein wegen ihrer Hautfarbe verdächtigt oder kontrolliert werden. Die Praxis ist als diskriminierend geächtet, auch in Deutschland. Dennoch berichten Betroffene immer wieder, dass sie etwa als einziger Schwarzer unter mehreren Menschen von der Polizei kontrolliert wurden.

Der Justizministerin wäre die Studie "wichtig"

Im Gegensatz zu Seehofer will Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) an der Studie festhalten. Sie sprach sich im ZDF für die Untersuchung aus: "Es wäre wichtig, dass wir die Studie durchführen können." Bei einer solchen Untersuchung gehe es nicht darum, "jemanden unter Generalverdacht zu stellen", betonte die SPD-Politikerin.

Bund der Kriminalbeamten will das Thema "offensiv angehen"

Auch der Bund Deutscher Kriminalbeamter kritisierte Seehofers Nein. Diese Haltung sei "einigermaßen peinlich" und in sich nicht schlüssig, sagte der BDK-Vorsitzende Sebastian Fiedler in den ARD-"Tagesthemen". Seehofer erweise damit den Sicherheitsbehörden einen "Bärendienst", indem er den Eindruck erwecke, es gebe "etwas zu verstecken". Bei einer unabhängigen Rassismus-Studie gehe es darum, Vertrauen in der Bevölkerung in die Polizei zu gewinnen. Sollte eine Rassismus-Untersuchung Probleme in der Polizei feststellen, dann hätten die Polizeibehörden selber ein Interesse daran, diese Probleme offen zu legen und "offensiv anzugehen".

Scharfe Kritik von den Grünen

Die Grünen-Politikerin Irene Mihalic ktitisierte Seehofers Entscheidung ebenfalls scharf. Sie finde Seehofers Begründung "abenteuerlich, dass er sagt, Racial Profiling werde ja weder praktiziert noch sei es erlaubt, und deswegen brauchte man dazu auch keine Studie", sagte Mihalic auf Bayern 2. Nur weil Racial Profiling verboten sei, "heißt das nicht, dass es das nicht gibt", sagte die Innenpolitikerin: "Deswegen finde ich das Signal an die Öffentlichkeit schon verheerend, dass man nichts hören und nichts sehen will und dass eben auch nicht genauer untersuchen möchte." Die Polizei habe selbst ein Interesse daran, eine solche Untersuchung zu machen. Man benötige eine "fundierte Faktenbasis", um zu diskutieren, statt ständig "nach Gefühlslage zu beurteilen".